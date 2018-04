Stato-mafia | ora Fi è nel baratroSalvini può mollare Berlusconi La Lega rompa per giusta

Trattativa Stato-Mafia : condanne da 8 a 28 anni per gli imputati : È arrivata oggi, dopo cinque anni e sei mesi di processo, la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sulla presunta Trattativa tra i vertici dello Stato Italiano e Cosa Nostra dopo le stragi del 1992 e 1993 al fine di raggiungere un accordo e mettere così fine a quell'era del terrore.La Corte ha deciso di infliggere pene che vanno dagli 8 ai 28 anni di carcere per i soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nella Trattativa. Tra questi ci ...

Stato-mafia - Mancino : 'Io vittima - volevano mortificare le istituzioni' : Alla fine, Nicola Mancino cede alla commozione. La voce, che un attimo prima era stata quella di chi ha vinto la sua partita, forse la più importante della sua vita, s'incrina e si spezza quando ...

Trattativa Stato-mafia - quelle domande senza risposta : Tutto ciò che accade in Italia ha spesso quel senso di smarrimento, straniamento, paradosso, quel sapore di tragedia che si tramuta in farsa e ti spiazza, tanto che ti fa sentire un marziano sbarcato qui per sbaglio. È così anche per il primo verdetto sulla Trattativa Stato-mafia. La sentenza ti dice che questo mercanteggiare sotto bombe, ricatti e paura c'è stato. I corleonesi di Totò Riina hanno generato un clima di terrore per costringere ...

Il giustizialismo grillino. "La sentenza Stato-mafia pietra tombale su Fi" : L'anima giustizialista dei pentastellati, che hanno rovesciato insulti su Silvio Berlusconi, ha mostrato tutto il suo lato più ributtante dopo la sentenza tutta politica del Tribunale di Palermo. Le condanne "mettono una pietra tombale su ogni ipotesi di interlocuzione con Forza Italia". Insomma, i Cinque Stelle non sono molto differenti dalla vecchia sinistra, sempre pronta a seguire il vento che spirava dalle Procure della Repubblica. "La ...

Trattativa Stato-mafia - Berlusconi : 'Realtà falsata - denuncio il pm' : Il Cavaliere pronto alle vie legali contro Di Matteo che ha accostato il suo nome a quello di cosa nostra evidenziando che Dell'Utri fu un intermediario tra la mafia e il partito. Protesta Forza ...

Stato-mafia : per i giudici la trattativa ci fu. Condannati ufficiali dei Ros - Dell'Utri e boss : La sentenza di primo grado ha accolto la tesi della procura. Condanne per uomini delle istituzioni e mafiosi. Assolto l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino. Per il pm Di Matteo, Dell'Utri è stato ...

Trattativa Stato-mafia - condannati i vertici del Ros - i boss e Dell'Utri |Assolto Mancino : La Corte di Assise di Palermo ha condannato a pene comprese tra 8 e 28 anni per la cosiddetta Trattativa Stato-mafia gli ex vertici del Ros (Mori, Subranni e De Donno), Dell'Utri, Massimo Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà. Assolto dall'accusa di falsa testimonianza l'allora ministro Dc Mancino.

La sentenza sulla trattativa Stato-mafia è un'ipoteca sulle alleanze : Ma sulla politica estera i leghisti ribadiscono posizioni filorusse e ostili all'Europa, che seminano preoccupazione. E comunque, il modo in cui il Carroccio apre e chiude spiragli a un'intesa coi ...

Stato-MAFIA/ Una sentenza che smentisce i teoremi del Foglio e il partito degli onesti : Il Tribunale di Palermo ha accolto la ricostruzione fatta della procura diretta da Antonio Ingroia sulla stagione del 1992-1993. La tratttiva c'è stata. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:03:00 GMT)TOTO' RIINA/ Guerra allo Stato o trattativa? Ecco il suo segreto, di S. SechiSTATO, MAFIA E BERLUSCONI/ Ecco cosa c'è dietro la bufala dell'intercettazione del boss Graviano, di S. Sechi

SCENARIO/ Stato-mafia - patto giudici-M5s per far fuori il centrodestra : La Corte d'assise di Palermo riconosce colpevoli Mori e Dell'Utri. Affossando così ogni ipotesi di governo con dentro il centrodestra. Via libera a M5s. Ma sotto tutela. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Mattarella vuole fermare Salvini, int. a L. GhelfiSCENARIO/ "Di Maio finirà per sostenere il governo di Renzi e Cassese", int. a P. Becchi

Stato-mafia - una sentenza che ancora non ci consegna verità : Della trattativa Stato-mafia, che ieri ha portato alle prime condanne, inflitte in primo grado a uomini dello Stato come l'ex comandante del Ros Mario Mori e l'ex colonnello Giuseppe De Donno, l'...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 aprile : Stato-mafia : condannati a 12 anni Mori - Subranni e Dell’Utri : La trattativa condannati Stato e mafia: 12 anni a Dell’Utri e Mori I carabinieri colpevoli dei fatti del ‘92-’93, l’ex senatore per i successivi. Al boss Bagarella 28 anni di Giuseppe Lo Biancoe Sandra Rizza È Stato la mafia di Marco Travaglio Quella di ieri, 20 aprile 2018, è una data storica, come la sentenza che l’ha segnata. La sentenza che chiude il processo di Norimberga allo Stato italiano. Riscrive la storia della fine della Prima ...

