Stato-Mafia | condannati ufficiali Ros e Dell' Utri Assolto Mancino

Stato-mafia : assolto Mancino - condannati per Mori e Dell'Utri : Dopo cinque anni si conclude il processo sulla trattativa Stato-mafia, che vede dieci imputati (tra cui Totò Riina, morto a novembre).condannati a 12 anni l'ex generale Mario Mori, l'ex generale Antonio Subranni, l'ex colonnello Giuseppe De Donno, Marcello Dell'Utri, tutti accusati di minaccia a corpo politico dello Stato. Pesante la pena per il boss Leoluca Bagarella, cognato di Riina, che dovrà scontare 28 anni di carcere, contro i 16 ...

Trattativa Stato-mafia - condannati Bagarella - dell’Utri - Mori - Cinà e Subranni. Assolto Mancino : La Corte di Assise di Palermo ha condannato a pene comprese tra 8 e 28 anni di carcere per al cosiddetta Trattativa Stato-mafia gli ex vertici del Ros Mori, Subranni e De Donno, l’ex senatore dell’Utri, Massimo Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà. Le condanne decise dal collegio presieduto da Alfredo Montalto sono dunque più pesanti per alcuni del...

