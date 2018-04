Stato-mafia | condannati Mori e Dell' Utri | assolto Mancino

Stato -mafia - pm : sentenza per Borsellino : 17.14 "Questo processo e questa sentenza sono dedicati a Borsellino , Falcone e a tutte le vittime innocenti della mafia". Così il pm del pool che ha istruito il processo sulla trattativa Stato-mafia Vittorio Teresi. Di " sentenza storica" parla il procuratore Di Matteo. "Ciò che viene sancito oggi è che pezzi dello Stato si sono fatti tramite delle richieste della mafia -spiega- mentre in Italia esplodevano le bombe e saltavano in aria i ...

Trattativa Stato -Mafia - M5S all'attacco di Berlusconi : "Ora deve sparire" : "La Trattativa Stato-Mafia c'è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità". Lo scrive su twitter Luigi Di Maio dopo la lettura della sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia . "Con la storica sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia si dimostra, una volta per tutte, che pezzi delle istituzioni sono scesi a patti con Cosa Nostra. Tra i ...

Stato -mafia : assolto Mancino - condannati per Mori e Dell'Utri : Dopo cinque anni si conclude il processo sulla trattativa Stato-mafia , che vede dieci imputati (tra cui Totò Riina, morto a novembre). condannati a 12 anni l'ex generale Mario Mori , l'ex generale Antonio Subranni, l'ex colonnello Giuseppe De Donno, Marcello Dell'Utri , tutti accusati di minaccia a corpo politico dello Stato. Pesante la pena per il boss Leoluca Bagarella, cognato di Riina, che dovrà scontare 28 anni di carcere, contro i 16 ...

Le condanne per la "trattativa" Stato-mafia : Politici e alti funzionari dello Stato accusati di avere trattato con la mafia, fra cui Marcello dell'Utri e Mario Mori, sono stati condannati a diversi anni di carcere