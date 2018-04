Stati Uniti | giustiziato il detenuto più vecchio di sempre | aveva 83 anni

Da ricordare il 20 aprile per Samsung Galaxy S7 : negli Stati Uniti scatta l’aggiornamento Oreo : Abbiamo dovuto attendere tanto, forse più del previsto, ma a partire da oggi 20 aprile possiamo finalmente dare la notizia più attesa per il Samsung Galaxy S7 e per tutti gli utenti che hanno deciso di puntare su questo smartphone, visto che sta scattando una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo mesi di rumors, frenate e accelerazioni, nelle ultimissime ore l'annuncio è giunto da una fonte ufficiale, quella ...

In Alabama è stata eseguita la pena di morte del più anziano condannato a morte nella storia recente degli Stati Uniti : In Alabama è stata eseguita la condanna a morte di Walter Leroy Moody, un uomo di 83 anni condannato per avere costruito e spedito pacchi esplosivi che nel 1989 causarono la morte di un giudice e di un avvocato per The post In Alabama è stata eseguita la pena di morte del più anziano condannato a morte nella storia recente degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Galline ornamentali / In Inghilterra e negli Stati Uniti l'uccello domestico utilizzati per la pet therapy : Galline ornamentali, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America l'uccello vengono utilizzati per la pet therapy. Alcune star di Hollywood hanno deciso di utilizzarle come animali domestici(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:46:00 GMT)

Facebook è un problema o una risorsa per gli Stati Uniti? : A distanza di alcuni giorni, la giacca e la cravatta indossate da Mark Zuckerberg a Washington cominciano a scolorire nel ricordo. Il giovane capo di Facebook è tornato alla consueta maglietta grigia. E il suo mutare di abbigliamento testimonia in maniera inequivocabile la fine di un'epoca e il passaggio cruento all'età adulta.L'era della responsabilità del "sultano digitale" si è aperta con il confronto diretto con ...

Imprese : ExportUsa - decalogo per investire negli Stati Uniti. : "Per provare a delineare -afferma Miranda- i trend emergenti nell'economia e nella società americana, illustrare le differenze del modo di 'fare business' tra Stati Uniti e Italia, fornire gli ...

Stati Uniti-Cina : direttore centro studi Confindustria Montanino - politica dazi Trump reggerà più sul breve periodo : Romare, 18 apr 18:19 - , Agenzia Nova, - La strategia commerciale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispetto alla politica dei dazi verso la Cina, rientra in una logica... , Res,

Stati Uniti - in calo le scorte di petrolio settimanali : Teleborsa, - Diminuiscono le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio negli ultimi sette ...

Pizza&cinema - negli Stati Uniti omaggio all'eccellenza del gusto italiano : tutti i particolari in cronaca' e Julia Roberts mangia una pizza in 'Mangia, Prega e Ama' . Sono alcuni esempi del legame che la pizza ha con il cinema. Noi abbiamo voluto esaltare questo aspetto ...

Stati Uniti - in calo le scorte di petrolio settimanali : Diminuiscono le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al 13 ...

È morto il wrestler Bruno Sammartino - il gigante buono italiano che incantò gli Stati Uniti : Il gigante buono è morto. Bruno Sammartino, tra i più celebri wrestler nella storia della disciplina, si è spento all'età di 82 anni a Pittsburgh, la città che l'ha accolto da quando aveva 15 anni. Originario di Pizzoferrato, in provincia di Chieti, Sammartino si trasferì negli Stati Uniti dopo aver passato gran parte della sua giovane vita a nascondersi con la sua famiglia dai soldati durante la seconda ...

Efficienza energetica : l’italiana Grastim sbarca negli Stati Uniti con la big Unilever : Grastim, società italiana specializzata in impianti per la produzione di energia pulita attraverso la cogenerazione, sbarca negli Stati Uniti con un investimento complessivo di 10 milioni di dollari. L’azienda ha siglato un primo accordo con la multinazionale anglo-olandese Unilever per il finanziamento, la realizzazione e la gestione di una nuova centrale energetica (basata su un cogeneratore a gas naturale da 4,4 MW, caldaie di integrazione e ...

Perché negli Stati Uniti le aziende stanno assumendo tantissimi adolescenti : Nuove regole, nuove leggi Ecco Perché imprese e politica stanno cercando di facilitare l'assunzione dei teenager. Molte aziende, afferma il Wall Street Journal, pescano i ragazzi più promettenti nei ...

Circa 8mila caffetterie Starbucks resteranno chiuse per un pomeriggio negli Stati Uniti per organizzare corsi contro le discriminazioni razziali : Più di 8mila caffetterie di Starbucks resteranno chiuse per un intero pomeriggio il prossimo mese, per consentire ai loro dipendenti di partecipare a corsi su come prevenire le discriminazioni razziali nei punti vendita della società. La decisione è stata assunta The post Circa 8mila caffetterie Starbucks resteranno chiuse per un pomeriggio negli Stati Uniti per organizzare corsi contro le discriminazioni razziali appeared first on Il Post.

Cina-Stati Uniti - sfida a colpi di startup. La grande avanzata degli «unicorni» cinesi : In Cina le startup valutate più di un miliardo di dollari nascono con lo stesso ritmo degli Stati Uniti, attingendo a fondi di giganti di Internet come Alibaba, Tencent e oltre mille imprese nazionali, società di capitali che hanno mosso miliardi di dollari l'anno negli ultimi anni....