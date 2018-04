ilsole24ore

: Srm (Intesa Sanpaolo):?l’economia illegale vale il 23% del Pil, quasi il 30% al Sud - 24notizieItalia : Srm (Intesa Sanpaolo):?l’economia illegale vale il 23% del Pil, quasi il 30% al Sud - enzodota : Il mio contributo sul Volume 5 della Collana “Un sud che innova e produce”, ricerca a cura di SRM Centro Studi coll… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) L'sommersa e, 'Non observed economy' in Italia è pari al 22,9% del Pil, dato che sale al 29,8% nel Mezzogiorno. Nonostante il recupero di quattro posizioni nella classifica del Rule of ...