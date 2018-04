Spazio | inizia l’avventura del nuovo “cacciatore di mondi” | “non siamo mai stati così

Spazio : inizia il tour post missione di Paolo Nespoli : Al termine di ogni missione spaziale gli astronauti compiono un tour che, toccando le maggiori città o i centri di ricerca che hanno collaborato alla realizzazione del volo, per condividere con il pubblico o con gli addetti ai lavori le esperienze vissute in orbita. Anche Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale ...

LA VITA IN DIRETTA/ Oggi inizia alle 16.50 : Marco Liorni e Francesca Fialdini lasciano Spazio alle elezioni : Oggi , lunedì 5 marzo, alle 16.50 su Rai 1 inizia una nuova settimana di La VITA in DIRETTA , il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini . (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:25:00 GMT)

Spazio : 32 anni fa iniziava l’assemblaggio dell’avamposto spaziale russo Mir : Sono trascorsi 32 anni dalla messa in orbita della Mir, l’avamposto spaziale russo, tappa fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale umana. Lanciata il 19 febbraio 1986 la Mir era progettata per una vita operativa di 7 anni, ma fu utilizzata per 15 anni diventando la prima stazione spaziale abitata in modo permanente e scientificamente funzionante, raggiungendo così l’obiettivo per cui fu concepita. La Mir – spiega Global ...