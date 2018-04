meteoweb.eu

: Spazio: confermata la nomina del nuovo capo della NASA - Barcellonameteo : Spazio: confermata la nomina del nuovo capo della NASA - GianlucaLupo1 : RT @PierpaV: ?? Confermata (e d’altronde non c’erano dubbi ??) la nostra indiscrezione. Torromino (infortunato fino a fine stagione) rescinde… - PierpaV : ?? Confermata (e d’altronde non c’erano dubbi ??) la nostra indiscrezione. Torromino (infortunato fino a fine stagion… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Via libera del Senato alladi Jim Bridenstine a, come indicato dal presidente Donald Trump. L’ex parlamentare dell’Oklahoma ed ex pilota 42enne vorrebbe riportare l’uomo sulla Luna ed è favorevole a partnership con l’industria privata. Figura tra gli scettici in riferimento ai cambiamenti climatici. L'articololadelsembra essere il primo su Meteo Web.