Sparatoria in una scuola in Florida | un ferito

Florida - Sparatoria in una scuola : un ferito - arrestato uno studente : sparatoria in una scuola in Florida. L'episodio si è concluso con un ferito e l'arresto dell'assalitore, che sarebbe uno studente. È successo alla Forest High School, a Ocala, Florida, dove uno ...

Follonica - Sparatoria dopo una lite tra vicini : un morto e due feriti : Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in una sparatoria in strada a Follonica nel Grossetano, dopo una lite tra vicini, tra due fratelli e il titolare di un negozio di prodotti ...

Follonica - Sparatoria in strada per una lite di vicinato/ Ultime notizie : un morto e due feriti gravi : Follonica, sparatoria in strada per una lite di vicinato: un morto e due feriti gravi. Le Ultime notizie: il killer è stato fermato dopo la fuga, le ricerche sono durate un'ora circa(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:28:00 GMT)

Grosseto - Sparatoria dopo una lite : un morto e due feriti - assassino in fuga : Una persone è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta intorno alle 15 di venerdì a Follonica, in provincia di Grosseto. Non si conosce ancora l’identità dell’assassino che si è poi dato alla fuga. Da una prima ricostruzione, i colpi sono partiti dopo una lite familiare terminata in strada davanti all’albergo Stella di via Matteotti, una strada in pieno centro che porta direttamente al ...

Caravaggio - Sparatoria in sala slot : fermato il presunto killer - ha confessato. È il fratello di una delle vittime : C’è un tradimento consumatosi in famiglia alla base della sparatoria avvenuta attorno mercoledì pomeriggio a Caravaggio, nel Bergamasco. I quattro colpi di pistola che hanno ammazzato Carlo Novembrini e la sua compagna Maria Rosa Fortini all’interno della sala slot Gold Cherry sarebbero stati esplosi dal fratello dell’uomo, convinto di aver scoperto una relazione passata tra sua moglie e il 51enne ex detenuto al 41-bis. Secondo quanto riporta ...

Sparatoria in una sala slot nel Bergamasco : due persone morte : Due persone sono state uccise nel pomeriggio nella sala giochi slot Gold Cherry in via Treviglio a Caravaggio, lungo l’ex statale Padana Superiore. La pista al momento più accreditata dagli investigatori è quella del delitto passionale. Le vittime sono Carlo Novembrini, 51 anni di Gela, e la compagna Maria Rosa Fortini, 39 anni di Cremona, resident...

