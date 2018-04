Spagna | ETA chiede perdono alle vittime Intanto la Francia consegna a Madrid due ex

Spagna : l'Eta chiede perdono alle sue vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Spagna - per la prima volta l'Eta chiede scusa per le vittime causate dai suoi attentati : In oltre 40 anni di lotta armata i terroristi baschi hanno causato oltre 800 morti. Nel 2011 l'annuncio della fine delle ostilità. Lo scorso anno la deposizione delle armi

Spagna - Eta chiede perdono alle vittime/ 1000 morti per il terrorismo basco : “chiediamo scusa per il dolore” : Per 50 anni i terroristi baschi dell'Eta hanno insanguinato la Spagna con attentati omicidi, adesso dopo lo scioglimento hanno cheisto ufficialmente scusa ai parenti delle vittime(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:33:00 GMT)

Spagna : condannati a mille anni carcere due membri Eta

Il Segreto - anticipazioni Spagna : Emilia arrestata - Julieta in pericolo Video : Un nuovo spazio dedicato alla popolare telenovela iberica “Il Segreto [Video] di Puente Viejo”, prodotta da Boomerang Tv, scritta dall’autrice Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset da quattro anni. Nei paragrafi successivi sono riportate le trame delle puntate che andranno in onda in Spagna la prossima settimana. Mauricio salva Fè, il consiglio di Consuelo Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli avranno ...

Spagna. Letizia vieta foto a figlie con nonna. Scatta l'ira di Donna Sofia : Le immagini - realizzate da un videomatore - riprendono la scena. Imbarazzato, Felipe VI, che tenta di calmare la moglie afferrandola per un braccio. Tempesta di commenti sui social. Marie-Chantal, moglie di Pablo di Grecia e nipote di Donna Sofia ha definito la Regina: 'plebeya'