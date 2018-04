Sorpresa | Barbie ha un cognome!

agi

(Di venerdì 20 aprile 2018) Se non di fronte alle impertinenti domande di cui solo una sveglia cinquenne può essere capace, nessuno si è mai curato troppo di quale fosse il cognome di. Dal 1959, anno di nascita della bambola più famosa del mondo, è stata per tutti solo e semplicemente questo:. Eppure all'improvviso, dopo quasi 60 anni di silenzio, qualcuno ha deciso di svelare l'arcano e diffondere al mondo non solo il cognome, ma anche il secondo nome die persino quello del suo eterno fidanzato, Ken. Happy #SiblingsDay, from the Roberts sisters! pic.twitter.com/T36XEvcPSC —(@) 10 aprile 2018 A rivelarlo è l'account Twitter di(già: oltre a un cognome ha anche un account, ma c'era da aspettarselo) che in occasione della giornata dei fratelli ha condiviso con il pianeta gli auguri ...