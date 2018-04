Sony World Photography Awards 2018 | le foto dei vincitori

I cavalli sbancano al Sony World Photography Awards - : Per la cronaca: l'artista britannica Alys Tomlinson è stata eletta Photographer of the Year, ma anche i nostri connazionali Luca Locatelli , con l'Oro Bianco delle Alpi APuane, e Gianmaria Gava con ...

Sony World Photography Awards - tre italiani tra i vincitori : Luca Locatelli - Roselena Romistella - Gianmaria Gava : Ci sono ben tre italiani tra i vincitori del Sony World Photography Awards. Al più grande concorso di fotografia al mondo (con oltre 320mila candidature provenienti da 200 paesi diversi) che ogni anno premia il meglio della fotografia contemporanea, il nostro Paese ha portato sul podio ben tre premi: Luca Locatelli, ha conquistato il primo posto nella sezione paesaggi con le cavi del marmo di Torano: una miniera bianca nelle Alpi Epuane ...

Le foto vincitrici dei Sony World Photography Award 2018 : Sono stati annunciati i fotografi e gli scatti vincitori dei Sony World Photography Award, uno dei più importanti riconoscimenti in campo fotografico al mondo. Il premio per il miglior fotografo dell’anno nella categoria professionisti è andato all’inglese Alys Tomlison e agli scatti della sua serie “ex voto”, raccolti in luoghi di pellegrinaggio come Lourdes e Grabarka. Il concorso è diviso in quattro categorie: Open, ...

Le foto che hanno vinto i Sony World Photography Awards : Immagini bellissime da uno dei più famosi concorsi annuali di fotografia al mondo The post Le foto che hanno vinto i Sony World Photography Awards appeared first on Il Post.

Sony World Photography Awards - l’Italia domina : L’Italia trionfa ai Sony World Photography Awards 2018, il concorso fotografico più eterogeneo al mondo e dal 2007 uno dei più importanti. Tra fotografi premiati e arrivati in finale l’Italia è infatti il Paese più rappresentato. Sono tre i vincitori italiani, annunciati durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta il 19 aprile a Londra, delle categorie Professionisti Architecture, Landscape e Natural World & Wildlife, ...

Sony World Photography Awards - premiate le foto più belle del mondo : Le fotografie più belle del mondo, oltre a essere pubblicate online, saranno anche protagoniste dei una mostra al Sony World Photography Awards Exhibition a Londra, dal 20 aprile al 6 maggio. "Essere stata giudice della ...

Gli incredibili scatti vincitori dei Sony World Photography Awards - : L'undicesima edizione dei Sony World Photography Awards è stata da record: il concorso ha ricevuto oltre 320mila opere inviate da fotografi di tutto il mondo. Non erano mai state raccolte così tante entries per la competizione, che ogni anno premia quattro diverse categorie: Professional, Open, Youth, Student Focus. Young minotaur Panos Skordas Ora, ...

Le foto vincitrici dei Sony World Photography Awards : Il 20 marzo sono stati annunciati i vincitori annuali dei Sony World Photography Awards, arrivati all’undicesima edizione e diventati uno dei più importanti riconoscimenti mondiali in campo fotografico. I trionfatori della categoria Open (aperta a professionisti e non) sono stati scelti in quanto ritenuti i migliori scatti a livello globale in varie categorie, mentre altri partecipanti sono stati insigniti del National Award per la miglior ...

Sony World Photography - ecco i vincitori del National Award : Sono stati annunciati il 20 marzo i nomi dei fotografi finalisti e le menzioni speciali dell’edizione 2018 dei Sony World Photography Awards, il concorso fotografico più eterogeneo al mondo e dal 2007 uno dei più importanti. Ci sono vulcani che eruttano, bambini provenienti dai paesi di tutto il mondo, paesaggi naturali spettacolari ma anche il dramma dei Rohingya in fuga, gli operai cinesi, il deserto di Abu Dhabi. Un’undicesima edizione ...

Molti italiani tra i finalisti del Sony World Photography Awards 2018 - Fotografia - : Premio che comunque è "relativo" rispetto all'immensa visibilità che il fotografo vincitore avrà in tutto il mondo!

Le foto finaliste dei Sony World Photography Awards : 30 immagini da uno dei più importanti concorsi di fotografia al mondo, aperto a professionisti e dilettanti The post Le foto finaliste dei Sony World Photography Awards appeared first on Il Post.

I finalisti dei Sony World photography awards 2018 : Il 28 febbraio sono stati annunciati i finalisti dell’undicesima edizione dei Sony world photography awards 2018. Quest’anno sono state inviate quasi 320mila immagini da tutto il mondo. Leggi

