Sono stati cancellati tutti i record del “miglior giocatore di videogiochi del secolo”

“Superenalotto : è record!”. Vincita da 130milioni di euro. Ecco numeri della combinazione vincente e dove Sono stati giocati : Per chi ha imbroccato la sestina vincente la vita da oggi è tutta un’altra cosa. Un bel sei, tondo tondo, al Superenalotto per una Vincita da 130 milioni di euro è stato realizzato questa sera in un punto vendita di via Vitaliano Brancati 15 a Caltanissetta, in Sicilia. E non è finita qui. Visto che la stessa giocata ha realizzato anche un 5 e quattro 4. La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73, numeri che il fortunato ...

“Ma sono loro!”. Fabrizio Corona e Belen Rodriguez di nuovo uno accanto all’altra. La bella argentina e il suo ex fidanzato Sono stati beccati in un lussuoso albergo milanese. E il gossip già si scatena : Appena uscito dal carcere ha subito fatto parlare di sé. Del resto Fabrizio Corona non è uno di quelli che passa inosservato. A far più rumore però è la presenza al suo fianco. I paparazzi lo hanno infatti beccato al fianco di Belen Rodriguez in atteggiamenti più che amichevoli. A pubblicare la foto è stato il settimanale Oggi che da sempre segue i movimenti della bella argentina. A quanto pare Fabrizio si sarebbe presentato prima a casa ...

I totem pubblicitari della Stazione Centrale Sono stati hackerati? : Articolo aggiornato alle ore 17,28 del 16 aprile 2018 Qualcuno ha avuto accesso ai totem pubblicitari di Milano Centrale, e ha proiettato su uno degli schermi un articolo di Agi per dimostrarne la vulnerabilità. Il fatto è avvenuto nella sera del 15 aprile, quando un hacker ha preso possesso di uno dei pannelli pubblicitari, utilizzandolo per navigare su Internet e per fare una videochiamata. Gli schermi presenti nella ...

ANNALISA/ "Momenti difficili? Ci Sono stati ma vanno presi come delle occasioni" (Verissimo) : ANNALISA oggi pomeriggio sarà a Verissimo, dove incontrerà Silvia Toffanin per parlare del successo del suo singolo "Il mondo prima di te" e delle nuove date del suo tour.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 18:30:00 GMT)

Sono stati salvati 500 migranti oggi nel Mediterraneo : Roma, 13 apr. , askanews, Sono quasi 500 i migranti tratti in salvo oggi nel Mediterraneo Centrale, in 3 distinte operazioni di soccorso, coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a ...

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio : "Sono stati mesi difficili" : Alla vigilia dell’attesa finale de ‘L’Isola dei Famosi’ (lunedì 16 aprile, in...

Caos Piazza San Carlo - arrestati i responsabili : Sono otto maghrebini. «Spray urticante per rapinare la gente» : TORINO - Quel giorno morì una ragazza, Erika Pioletti. Quasi un anno dopo quella serata da incubo, otto persone sono state arrestate a Torino perchè sospettate di essere...

Torino - piazza San Carlo. Otto arrestati : Sono accusati di aver scatenato il panico durante la partita della Juventus : Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Si tratta di Otto persone per le quali si sta procedendo all’arresto. Secondo quanto si apprende, è un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante. A coordinare le indagini sono il procuratore ...

Facebook pubblica il link per scoprire se i profili Sono stati spiati Video : scoprire se il proprio profilo sia stato o meno spiato da Cambridge Analytica [Video] si può. Basta un click e tutto è risolto. #Facebook ha infatti pubblicato apposite istruzioni, qualche rigo che spiega cosa succede e cosa sia la vasta operazione CA e un tool per avere conferma se il proprio account sia stato preso in esame o meno. In poche parole se l'utente o qualche amico ha effettuato l'accesso su This is Your Digital Life c'è da ...

Processo Foodora - i rider Sono stati giudicati «autonomi». Ma è proprio così? : Il Tribunale del lavoro di Torino ha deciso: i rider (fattorini in bici) che lavorano per Foodora sono collaboratori autonomi, che non hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda tedesca che si occupa della consegna di pasti a domicilio. Il giudice ha respinto il ricorso di sei rider che contestavano l’improvvisa interruzione del lavoro, decisa da Foodora dopo le proteste del 2016 per chiedere un trattamento economico e normativo più ...