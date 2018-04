“Sono gay” Bomba nel mondo del cinema Dopo settimane di pettegolezzi | il noto attore ha

caffeinamagazine

: RT @LaStampa: Francesco Gabbani apre Lovers: “Non sono gay ma appoggio la causa dei diritti per tutti” - giusyborrelli82 : RT @LaStampa: Francesco Gabbani apre Lovers: “Non sono gay ma appoggio la causa dei diritti per tutti” - gabbaniskarma : RT @LaStampa: Francesco Gabbani apre Lovers: “Non sono gay ma appoggio la causa dei diritti per tutti” - pairsonnalitesF : Newsroom | IT — Francesco Gabbani apre Lovers: “Non sono gay ma appoggio la causa dei diritti per tutti” - Non lo… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Sonoche se ne parla.che circola la voce. Ma sembrava si trattasse solamente di un gossip. E invece è la verità. È gay e lui, amatissimo vip, ha deciso di confessarlo a tutti i suoi fan che, bisogna ammetterlo, sono rimasti abbastanza stupiti… Ma come mai la famosa (e giovane) star ha deciso di fare coming out? La “colpa” è di una canzone… Il ragazzo,aver ascoltato la canzone No tears left to cry di Ariana Grande, ha capito che era arrivato il momento di svelare a tutti il suo segreto. Lo ha fatto con molta nonchalance commentando: “Questa canzone è più gay di me e io lo accetto”. Ma chi è il vip di cui stiamo parlando? Parliamo della star di Glee, Kevin McHale. Il ragazzo,, cantante e ballerino statunitenseper aver interpretato il ruolo di Artie Abrams nella serie Glee,aver scritto quella frase, ha postato su Twitter una serie di sue foto ...