SONDAGGI Salvini e Di Maio crescono del 15% | ma solo il 20% dei loro elettori li vuole

Alessandra Ghisleri - il SONDAGGI o : Matteo Salvini sorpassa Luigi di Maio : Doppio sorpasso per Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia research , il leader della Lega non solo ha sorpassa to il candidato premier del Movimento 5 stelle dal ...

Di Maio e Salvini volano nei SONDAGGI : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggi o Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

SONDAGGI - M5s e Lega in crescita per l effetto 'bandwagon'. Ma la superstar è Salvini : E lo testimoniano anche le migliaia di selfie collezionati da Salvini a Vinitaly, esposizione internazionale del settore vitivinicolo diventata anche passerella politica. rep Approfondimento È il ...

SONDAGGI o Antonio Noto - gli elettori della Lega chiedono a Salvini di rompere con Berlusconi : In questo periodo di incertezze sul futuro del Paese, con le forze politiche bloccate nello stallo per la formazione del governo, resta particolarmente solida l'intesa tra i partiti e i loro ...

Di Maio e Salvini volano nei SONDAGGI : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggi o Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

SONDAGGI - M5s e Lega impennano dopo il voto : boom fiducia personale per Salvini e Di Maio. Il Pd in caduta libera : è al 16% : Il trionfo elettorale non ha fatto bene solo ai partiti vincenti, M5s e Lega, ma anche ai loro leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ritenuti sempre più affidabili dall’elettorato. A confermarlo – sul lungo periodo dal 4 marzo a oggi – è il Sondaggio dell’istituto Ixè. E questo succede mentre i partiti tradizionali, nello stesso mese successivo alle elezioni, continuano a perdere consensi fino a cifre per certi versi ...