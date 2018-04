Slow Food Day | mettiamo in tavola un futuro migliore

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) LoDay di quest’anno è dedicato alla farina: il tradizionale appuntamento primaverile diItalia è dedicato al grano tenero e alle farine, ingrediente primario della nostra dieta di cui però, troppo spesso, non sappiamo abbastanza. La giornata di sabato 21 aprile, all’insegna del mottoinun, è un’occasione per approfondire la nostra conoscenza delle varietà di farine, da come vengono macinate e miscelate ai migliori utilizzi in cucina. Ogni passaggio nella filiera, infatti, ha ricadute sulla quotidianità, sui nostri paesaggi e sul prezzo del prodotto finito. Che dire poi di intolleranze e allergie? Il tema è letteralmente esploso in questi ultimi anni, ma equivoci e disinformazione la fanno da padroni, così come gli escamotage delle grandi aziende di prodotti trasformati. Ma salute e benessere possono andare a braccetto con ...