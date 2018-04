Siria | quanto a politica estera l’Italia è ancora parecchio confusa

ilfattoquotidiano

: Non hanno bisogno di armi chimiche o missili. Non hanno bisogno di ritorsioni ed escalation. Non hanno bisogno di m… - UNICEF_Italia : Non hanno bisogno di armi chimiche o missili. Non hanno bisogno di ritorsioni ed escalation. Non hanno bisogno di m… - Roberto_Fico : Vista la situazione in #Siria è importante che il Parlamento venga informato quanto prima. Su questo c’è la disponi… - NicolaMorra63 : In quanto è avvenuto in #Siria la #UE è scomparsa dai radar. #Usa, #Gb e #Francia, da un lato, dall'altro la… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) di Eugenio D’Auria*sta accadendo nel corso delle trattative per la formazione del nuovo governo evidenziauna volta la priorità attribuita dalla maggior parte delle forze politiche agli equilibri interni rispetto alle tematiche internazionali. La crisina ha contribuito a sottolineare tale aspetto, dimostrando impietosamente la superficialità di alcune analisi e l’assenza di programmi costruiti in base a linee guida e parametri di riferimento consolidati. D’altra parte tali elementi erano già emersi nel corso della campagna elettorale, durante la quale le tematiche dio avevano trovato poco spazio o erano state del tutto trascurate. Proprio in un periodo in cui l’Italia potrebbe ritrovare spazi di manovra più ampi su uno scenario internazionale in continua evoluzione, ci ritroviamo invece ad assistere ad accuse e scambi basati su ...