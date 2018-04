Sindrome dell' uomo di pietra | cos' è Genova | al Gaslini la prima cura sperimentale

Genova - al Gaslini la prima cura sperimentale per la “Sindrome dell’uomo di pietra” : Genova, al Gaslini la prima cura sperimentale per la “Sindrome dell’uomo di pietra” La fibrodisplasia ossificante progressiva genera l’ossificazione di muscoli, tendini e legamenti. Le prime quattro pazienti arruolate per la somministrazione avanzata del farmaco sono tutte italiane Continua a leggere

Genova - al Gaslini la prima cura sperimentale per la "Sindrome dell'uomo di pietra" : La fibrodisplasia ossificante progressiva genera l'ossificazione di muscoli, tendini e legamenti. Le prime quattro pazienti arruolate per la somministrazione avanzata del farmaco sono tutte italiane

Quali sono le maggiori difficoltà nel definire le cause e nel mettere a punto i trattamenti della Sindrome di Guillain-Barré : Un gruppo di esperti spagnoli ha eseguito una revisione della letteratura scientifica sulla Sindrome di Guillain-Barré per comprendere Quali siano stati, finora, gli ostacoli incontrati nell’individuazione delle cause e nella definizione di trattamenti efficaci per questa patologia. I risultati hanno dimostrato che la complessità della malattia pone ancora difficili sfide ai ricercatori. Villar e colleghi sono partiti dal seguente quesito, ...

Trattamento della Sindrome dell’ovaio policistico : La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è una delle endocrinopatie più frequenti nell’età riproduttiva e in almeno la metà dei casi si presenta con anovulazione (assenza di ovulazione) e oligomenorrea (numero ridotto di cicli mestruali), segni di iperandrogenismo, spesso anche alterazioni del metabolismo glicidico. Considerando la complessità della PCOS, la programmazione terapeutica si basa sugli obiettivi che il medico e la paziente si ...

Sindrome dell’occhio secco : gli omega-3 degli integratori a base di olio di pesce sono davvero utili? : La Sindrome dell’occhio secco si verifica quando il film che riveste l’occhio non mantiene più una superficie oculare sana, il che può portare a fastidio e alterazioni della vista. Secondo i risultati di uno studio del gruppo di ricerca Dry Eye Assessment and Management (DREAM), gli integratori di omega-3 assunti per via orale non sono meglio di un placebo per alleviare i sintomi dell’occhio secco. Nonostante prove insufficienti per stabilire ...

Kim Rossi Stuart : 'Ho sofferto la Sindrome dell'attore timido' : Per Kim Rossi Stuart arriva una nuova sfida: 'Pubblicherò un libro di racconti, probabilmente prima di Natale e da una delle storie, sto decidendo quale, trarrò il mio nuovo film da regista'. Lo ha ...

Sindrome DI BRUGADA/ Davide Astori - morte cardiaca improvvisa? L'esito dell'autopsia : SINDROME di BRUGADA, la morte cardiaca improvvisa: tra le possibili spiegazioni della morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. Cosa accade nel corpo di chi ne è affetto?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:34:00 GMT)

La Sindrome di Brugada - la probabile causa della morte di Astori : Una delle possibili cause della morte di Davide Astori potrebbe avere il nome de 'la sindrome di Brugada'. Si tratta di una patologia rara del cuore che può causare morte improvvisa soprattutto in età ...

Proposta la classificazione della Sindrome di LEOPARD come Sindrome di Noonan con lentiggini multiple : Autori belgi, nel riportare un caso clinico, fanno riferimento alla classificazione della Sindrome di LEOPARD come Sindrome di Noonan con lentiggini multiple. La Sindrome di LEOPARD è denominata anche Sindrome di Gorlin, Sindrome di Moynaha, Sindrome cardio-cutanea e Sindrome da lentigginosi profusa. Più di recente, precisano Colmant e colleghi, è stata ridenominata come Sindrome di Noonan con lentiggini multiple. L’acronimo LEOPARD, con il ...

Morte in culla - “individuata una causa genetica della Sindrome” : Non è stata ancora definita con sicurezza una specifica causa medica in grado di spiegare la Morte in culla ovvero la Sids (Sudden infant death syndrome), ma gli scienziati potrebbero aver trovato una risposta nelle mutazioni genetiche. È quanto emerge da uno studio inglese e statunitense pubblicato sulla rivista The Lancet. La patologia è la principale causa di Morte post-neonatale nelle nazioni ad alto reddito, ma le morti sono rare. In ...

Sindrome dell'occhio secco - ecco come riconoscerla e curarla - Notizie e aggiornamenti : 27 marzo 2018 News Sindrome dell'occhio secco, ecco come riconoscerla e curarla 350 milioni. Questo il numero delle persone che soffrono della Sindrome dell'occhio secco in tutto il mondo. Si tratta di un disturbo legato al cattivo funzionamento del film lacrimale che può essere innescato anche dall'uso eccessivo degli schermi dei dispositivi elettronici: arrossamento, senso di ...

Alessandro Celentano malattia : "Ho la Sindrome dell'alluce rigido" : La malattia di Alessandra Celentano non le permetterà più di ballare come in passato. L'insegnante di Amici ha rivelato di aver avuto un problema molto serio, per una ballerina, che non si è risolto completamente nemmeno con un intervento chirurgico. Fino a questo momento nessuno sapeva che la Celentano avesse affrontato un'operazione e che poi avrebbe dovuto rinunciare a fare quello che più le piaceva: si è trattata di una patologia del piede ...

ALESSANDRA CELENTANO E LA SUA MALATTIA / La Sindrome dell'alluce rigido e la reazione dei fan : La professoressa di Amici, ALESSANDRA CELENTANO ha sveltato di aver sofferto della sindrome dell'alluce rigido. "È per questo che oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Kathleen - la 18enne con la Sindrome di Down diventa modella e posa davanti alla Tour Eiffel : Si chiama Kathleen Humberstone ed è una 18enne britannica con la sindrome di Down. Studentessa con una grande passione per la moda, Kathleen ha realizzato un sogno: posare per un servizio fotografico. Il fotografo Marc Lamey l’ha fatta diventare modella, in una location strepitosa: Parigi. E gli scatti realizzati di fronte alla Tour Eiffel sono solo un primo passo: la Zebedee Management, un’agenzia che lavora con modelli disabili, ha ...