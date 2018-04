Shock in Oman | trovato morto a 28 anni il dj svedese Avicii | “Wake me Up” e “Hey Brother”

Shock Coman - brutto infortunio : rischia il Mondiale : infortunio Coman – Arrivano pessime notizie per Coman, l’ex Juventus rischia di saltare il Mondiale in Russia per infortunio. Il calciatore del Bayern Monaco e della Nazionale francese durante la gara di Bundesliga contro l’Hertha Berlino ha riportato la parziale rottura dei legamenti della caviglia destra. Nella giornata di lunedì il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico e dovrà stare lontano dal campo per ...