gamerbrain

: Shenmue 1 e 2: Alcuni obiettivi e trofei spuntano in rete - oOShinobi777Oo : Shenmue 1 e 2: Alcuni obiettivi e trofei spuntano in rete - oOShinobi777Oo : Shenmue 1 e 2: Alcuni obiettivi e trofei spuntano in rete - berkley1_ : RT @spaziogames: SEGA ci propone oggi alcuni screenshot tratti dalla collection ShenMue I & II. Avete giocato agli originali? -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il 14 Aprile SEGA ha ufficialmente annunciato1 e 2 Collection per Xbox One, PC e PS4, quest’oggi sono trapelati inche vogliamo condividere con voi, in attesa della lista completa e ufficiale. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.I –Chiama la polizia Colleziona i giocattoli nelle capsule Assisti al Flashback nel Dojo Trova il gatto Trova lo specchio Ottieni un lavoro Aiuta una signora a trovare la sua casa Assisti al flashback della cucina Impara 5 movimenti Prendi lezioni da Tom Impara un nuovo movimento Incontrati con Charlie Gioca un gioco Arcade Raggiunti Harbor Salva Nozomi Sfonda ed entri (in un edificio?) Affronta un combattimento Prendi lo specchio dall’antiquariato Insegna a Fuku San Traduci la lettera Assisti ...