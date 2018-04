Sfida per la serie C tra Como e Gozzano

Serie B - Perugia-Unicusano Ternana è una Sfida nella Sfida : ... quando arriva un ko: il tecnico lucano è sulla panchina della Lucchese e la sua squadra viene piegata da una rete di Materazzi, che meno di dieci anni più tardi diventerà campione del mondo. nella ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Perugia vola in Finale - Trento si arrende in gara5. I Block Devils Sfidano Civitanova : Perugia vola in Finale Scudetto rifilando a Trento un sonoro 3-0 (25-12; 25-20; 30-28) nella decisiva gara5 di semiFinale e chiudendo così la serie sul 3-2. I Block Devils dominano letteralmente i dolomitici davanti alla bolgia del PalaEvangelisti e ora sfideranno Civitanova per la conquista del primo tricolore della storia dopo aver perso gli atti conclusivi del 2014 (proprio contro la Lube) e del 2016 (contro Modena). I ragazzi di coach ...

SERIE A - ROCCHI ARBITRERÀ JUVENTUS NAPOLI/ È già polemica per quella famosa Sfida contro la Roma : Arbitri SERIE A, JUVENTUS-NAPOLI a ROCCHI: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Biglietti Juventus-Napoli - come acquistare i tickets per la Sfida scudetto di domenica 22 aprile all’Allianz Stadium : domenica 22 aprile si deciderà il campionato di Serie A 2017-2018. All’Allianz Stadium di Torino si giocherà l’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Una sfida scudetto che arriva appena a cinque giornate dal termine, con le due squadre separate da soli 4 punti. I bianconeri sono reduci da 17 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 20 giornate, l’ultimo dei quali arrivato nella trasferta di Crotone che ha rimesso in ...

Napoli - la Juve nel mirino : Milik e le armi di Sarri per la Sfida scudetto : Napoli, la Juve nel mirino: Milik e le armi di Sarri per la sfida scudetto Dall’inferno al purgatorio, con vista paradiso. Il Napoli ha vissuto una serata da pazzi, come lo è stata tutta quella del turno infrasettimanale. Per lunghi tratti i tifosi azzurri si erano già prefigurati l’incubo peggiore: vedere la Juve festeggiare lo […]

Superbike - Round Olanda 2018 : Chaz Davies e Marco Melandri lanciano il guanto di Sfida a Rea ad Assen : Ormai ci siamo. Il Grande Circus delle derivate di serie su due ruote è pronto per affrontare uno degli appuntamenti più attesi della stagione, quello dell’Università del Motociclismo. Sul mitico circuito di Assen (Olanda), i centauri del Mondiale 2018 Superbike si affronteranno nelle due manche in programma per regalare spettacolo e guadagnare punti in chiave iridata. Sarà ancora una volta sfida tra Kawasaki e Ducati ed in particolare tra ...

Nadal e il fantasma di Federer. Doppia Sfida per restare numero 1 : Tennis, non solo Montecarlo: lo spagnolo , già agli ottavi, costretto a vincere sempre sulla terra se vuole mantenere la vetta del ranking A Montecarlo Rafa Nadal è signore e padrone, due giorni fa ...

Istituti agrari in gara Inizia la Sfida per 55 studenti : ... genio rurale, economia, estimo, legislazione e marketing, trasformazioni dei prodotti produzioni animali e vegetali. È prevista inoltre una prova pratica con le discipline di laboratorio. Mai come ...

Joshua vs Wilder si sdoppia - clamorosa svolta per la nuova 'Sfida del secolo' Video : Il nuovo 'match del secolo' si può fare e questa non è una novita' [Video]. Ma la clamorosa soluzione che stanno architettando gli organizzatori è assolutamente esaltante per tutti gli appassionati di #boxe. Entro la fine del 2018 non solo si potrebbe assistere all'atteso match tra Anthony Joshua e Deontay Wilder per la riunificazione del titolo mondiale dei #pesi massimi, ma anche ad una pronta rivincita due mesi dopo. Insomma, è in arrivo un ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara1 in DIRETTA. L’eterna Sfida tra Igor e Pantere per il tricolore : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara1 della Finale Scudetto di Volley femminile. Si preannuncia una sfida particolarmente equilibrata e intensa, le due squadre vanno a caccia di una vittoria fondamentale per indirizzare in proprio favore la serie al meglio delle cinque partite. Al PalaIgor andrà in scena l’eterna sfida tra le Campionesse d’Italia e le Pantere che si sono già affrontate per ben sei volte ...

Volley : Semifinali Play Off - Perugia-Trento Sfida senza appello : ROMA - Domani , fischio di inizio ore 20.30, le Semifinali Play Off emetteranno l'ultimo verdetto. Gara 5 fra Sir Safety Perugia e Diatec Trentino sarà senza appello. Chi vince va a sfidare la Cucine ...

Giro d’Italia 2018 : chi parteciperà e quali saranno i favoriti? Che Sfida tra Aru e Froome. Lopez - Pinot e Dumoulin in agguato - che parata di stelle! : Il Giro d’Italia 2018 si preannuncia davvero stellare e appassionante, il percorso sarà estremamente avvincente e ricco di difficoltà, il parterre sarà di assoluto spessore: ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo incredibile nel corso delle tre settimane di gara. Partenza da Gerusalemme il prossimo 4 maggio, tre tappe in Israele (per la prima volta una grande corsa a tappe scatterà fuori dall’Europa), poi il ritorno in ...

Lexus ES - il nuovo premium ibrido per Sfidare il tridente tedesco : TORINO - Prima immagine, in attesa del debutto al Salone di Pechino, per la nuova generazione di Lexus ES , berlina coupé attualmente in vendita negli Stati Uniti con prezzi a partire da 38.950 euro ...

Sfida commerciale/ Guerra dei dazi un negoziato per superare i veti Usa-Cina : Facile quindi prevedere che, se le cose continuano così, il baricentro dell'economia mondiale si sposterà sempre più verso questo continente, ed in particolare verso la Cina. Il cambiamento non è ...