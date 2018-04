Serie C | Pisa-Pontedera 3-1 | Eusepi e Masucci a segno

Serie C - cambia la vetta del girone A : un super Livorno stende il Pisa : Livorno - Torna Sottil in panchina e il Livorno ritrova il primo posto nel girone A di Serie C. La squadra amaranto ha battuto 2-0 il Pisa in un derby sentitissimo, deciso dalle reti di Doumbia a ...

Video/ Albinoleffe Ferapisalò - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 34giornata - : Video Albinoleffe Feralpisalò , 3-1, : highlights e gol della partita della 34giornata di Serie C. Padroni di casa al successo con Gusu e Colombi.

Video/ Giana Erminio Pisa (2-4) : highlights e gol della partita (Serie C 33^ giornata) : Video Giana Erminio Pisa (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita nella 33^ giornata della serie C. Trionfo della squadra toscana che vola alla terza posizione.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Serie C Pisa - Petrone è il nuovo allenatore : Pisa - Scossa in casa Pisa. Michele Pazienza non è più l'allenatore del club che milita nel girone A di Serie C dopo passo falso interno contro la Carrarese. Al suo posto è stato ingaggiato fino al ...

Video/ Pisa Carrarese (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornqata) : Video Pisa Carrarese (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata della Serie C. Cardoselli chiude la sfida per i giallazzurri al 90+2'.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Calcio - Serie C : Pisa Piacenza LIVE : CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA GARA IN STREAMING Probabile formazione: Fumagalli, Castellana, Silva, Pergreffi, Masciangelo, Segre, Taugouredau, Della Latta, Di Molfetta, Corazza, Corradi. All. ...

Serie C - spettacolo Mestre-Pordenone. Conferma FeralpiSalo : MESTRE - C'è una grande vincitrice in questa giornata del girone B di Serie C: il Padova. La capolista non ha giocato , affronterà domani il Bassano nel posticipo del lunedì, , ma ha tirato un sospiro ...

Serie C - Alessandria gol nel finale : 1-1 a Pisa. Cuneo pari con l'Olbia : PISA - All'Arena Garibaldi di Pisa un lampo di Marconi nel finale regala un punto d'oro all' Alessandria . I grigi hanno risposto al minuto 95 all'iniziale vantaggio di Gucher, portando a 11 i ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Pisa - che beffa! (girone A 10 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Calendario ancora imparziale a causa dei tanti rinvii per il maltempo, il Siena comanda la graduatoria(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:38:00 GMT)

Serie A Cagliari - per Pisacane e Farias seduta personalizzata : Cagliari - seduta mattutina di allenamento per il Cagliari , che si prepara in vista del match di lunedì sera contro il Napoli . Alla Sardegna Arena i rossoblù, dopo il riscaldamento tecnico, hanno ...

