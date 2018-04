Serie C | penalizzazioni | non è finita | ecco chi ne subirà altre

Serie C : una marea di penalizzazioni - ecco l'elenco completo di tutti i club Video : In Serie C, nella giornata di ieri, 18 aprile, sono arrivate le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – , a carico di 4 societa', per violazioni Covisoc. Le sanzioni riguardano i punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e riguardano l'Arezzo [Video] ed il Matera che sono state sanzionate con 6 punti, 4 punti all’Akragas e 1 punto al Siracusa. 46 punti di penalizzazione fino ad ...

Serie C : una marea di penalizzazioni - ecco l'elenco completo di tutti i club : In Serie C, nella giornata di ieri, 18 aprile, sono arrivate le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – , a carico di 4 società, per violazioni Covisoc. Le sanzioni riguardano i punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e riguardano l'Arezzo ed il Matera che sono state sanzionate con 6 punti, 4 punti all’Akragas e 1 punto al Siracusa....Continua a leggere

Serie C - pesanti penalizzazioni : ecco come cambiano le classifiche : Serie C, pesanti penalizzazioni – Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato quattro società di Lega Pro per alcune violazioni Covisoc. Il Tfn ha inflitto 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ad Arezzo (girone A di Serie C) e Matera (girone C di Serie C), 4 punti all’Akragas (girone C di Serie C) e 1 punto al Siracusa (girone C di Serie C). LA ...

Serie C - piovono penalizzazioni : tolti 17 punti a 5 club - cambiano i play off Video : Ancora caos in #Serie C. Non si tratta di problemi relativi al calcio giocato ma, ancora una volta ci troviamo di fronte a problemi burocratici che poco, anzi pochissimo, hanno a che vedere con il rettangolo verde il quale ogni week end appassiona decine di migliaia di sportivi [Video], anche nella terza Serie del calcio italiano. Stavolta, le penalizzazioni che sono arrivate sono pesantissime e stravolgono letteralmente le classifiche dei tre ...

Serie C - piovono penalizzazioni : tolti 17 punti a 5 club - cambiano i play off : Ancora caos in Serie C. Non si tratta di problemi relativi al calcio giocato ma, ancora una volta ci troviamo di fronte a problemi burocratici che poco, anzi pochissimo, hanno a che vedere con il rettangolo verde il quale ogni week end appassiona decine di migliaia di sportivi, anche nella terza Serie del calcio italiano. Stavolta, le penalizzazioni che sono arrivate sono pesantissime e stravolgono letteralmente le classifiche dei tre gironi. In ...

Penalizzazioni per 4 club Serie C - -6 ad Arezzo e Matera : Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato quattro società di Lega Pro per alcune violazioni Covisoc. Il Tfn ha inflitto 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ad Arezzo (girone A di Serie C) e Matera (girone C di Serie C), 4 punti all’Akragas (girone C di Serie C) e 1 punto al Siracusa (girone C di Serie C). (AdnKronos) L'articolo Penalizzazioni ...

Serie C : penalizzazioni in arrivo - ecco come potrebbero cambiare le classifiche Video : La fragilita' economica dei club della #Serie C italiana è confermata dal numero di punti di penalizzazione inflitti, che inevitabilmente modificano le classifiche dei tre gironi. Dal 2014/2015 la riforma della Lega Pro ha trasformato la terza Serie italiana in un unico campionato, sopprimendo la prima e la seconda divisione e facendo nascere la Lega Pro a divisione unica, suddivisa in tre gironi per un totale di 60 club. La Serie C e i soliti ...

Serie C : Corte di Appello conferma sentenza - altre penalizzazioni in arrivo Video : In Serie C, nella giornata di ieri, 11 aprile, i tifosi del Catanzaro [Video], club del girone C, hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, per il caso Money Gate. Infatti, la la Corte d’Appello Federale ha respinto il ricorso che la Procura aveva presentato avverso la decisione di primo grado conclusasi con il proscioglimento delle parti interessate. Presidente Catanzaro, 'senza trasparenza nessuna programmazione' Gli stessi ...

Serie C Girone C - altri deferimenti : in arrivo penalizzazioni! : Serie C Girone C – Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare l’Akragas e il Matera (Girone C di Serie C) per alcune irregolarità amministrative. Il Procuratore ha deferito l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del Matera, Antonio Taccogna e l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore dell’Akragas, Silvio Alessi. ...

Serie C : calciatori - 'stipendi fermi da novembre' - altre penalizzazioni in vista Video : In Serie C, arriva l'ora della verita' per molti club che attendono con ansia la scadenza del 31 marzo prossimo. Non si tratta, però, di termine legato alla competizione agonistica, ma, piuttosto, la fatidica data, entro il quale, le societa' devono dimostrare di aver corrisposto ai loro tesserati le mensilita' come da normativa federale. E, purtroppo, ci si chiede quanti club sono in grado di certificare i pagamenti delle retribuzioni di ...

Serie C : deferimenti ufficiali - ecco le probabili penalizzazioni : Come da copione, in Serie C, arrivano puntuali i deferimenti, per le violazioni amministrative dei club inadempienti. Deferite Arezzo, Akragas e Matera Nella nota emessa dalla Procura Federale, in data 19 febbraio u.s., sono state deferite al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare tre club, uno del girone A e due del girone C. Il provvedimento è scattato dopo le segnalazioni che la CO.VI.SO.C. ha trasmesso agli organi federali ...