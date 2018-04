Serie A | nella corsa all' Europa League la favorita è l' Atalanta

Serie A Genoa - ladri nella villa : paura per Preziosi : GENOVA - E' stata svaligiata l'abitazione a Desenzano del Garda di proprietà del presidente del Genoa , Enrico Preziosi . E' accaduto nella serata di ieri e a dare l'allarme è stata la moglie del ...

Serie B - Perugia-Unicusano Ternana è una sfida nella sfida : ... quando arriva un ko: il tecnico lucano è sulla panchina della Lucchese e la sua squadra viene piegata da una rete di Materazzi, che meno di dieci anni più tardi diventerà campione del mondo. nella ...

Nuoto sincronizzato - World Series Pechino 2018 : l’Italia e Minisini protagonisti nella vasca cinese : Tutto pronto per il 2° round della FINA Artistic Swimming World Series 2018 a Pechino (Cina). nella piscina cinese, le atlete del Nuoto sincronizzato sono pronte a deliziare il pubblico presente con evoluzioni in acqua spettacolari, a rappresentare leggiadria e potenza. Lo Yingdong Natatorium sarà teatro di sfide accattivanti. La Nazionale di casa vorrà ben figurare al cospetto delle forti rappresentative del Vecchio Continente, in particolare ...

Serie B : Avellino-Frosinone 0-2 : nella ripresa Dionisi e Paganini regalano ai ciociari il secondo posto : Di seguito la cronaca. Avellino-Frosinone 0-2 FINITA 0-2! Dionisi e Paganini aggiustano le cose 45 4 di recupero 44 GOOOLLLLLLLL Raddoppia Pagaini in contropiede 43 Fuori Dionisi dentro Matteo ...

Serie A - solo 13 gol nella 32giornata : mai così pochi dall'ottobre del 2010 : Tante emozioni, pochi gol. Appena 13, in tutta una trentaduesima giornata di Serie A che ha visto chiudersi ben cinque partite sullo 0-0. Non che in campo le squadre non ci abbiano provato. Marusic ...

Volley - Pierluigi D’Angelo nella leggenda : il più vecchio giocatore della Serie A! In campo a 54 anni : Pierluigi D’Angelo è entrato nella storia della pallavolo italiana e ci rimarrà per sempre. Ieri, infatti, il palleggiatore della Messaggere Bacco Catania è diventato l’uomo più vecchio capace di giocare una partita di Serie A: 54 anni, 2 mesi, 3 giorni per il DS del team che ha giocato alcuni scampoli del match contro il Club Italia, playout della Serie A2 (sconfitta per 3-0). Il regista catanese mancava dalla Serie A addirittura da ...

Serie A Udinese - Oddo : «C'è un problema nella testa dei giocatori» : CAGLIARI - L' Udinese è in un tunnel che sembra non avere fine. La formazione friulana ha perso 2-1 contro il Cagliari una sfida in cui era andata persino in vantaggio , con Lasagna al 10', , ...

La leggenda del Dragone di Dojima torna in vita nella Serie live action : SEGA ha rilasciato una serie di cortometraggi live action di Yakuza 6: The Song of Life sul canale Youtube di SEGA America. Questi cortometraggi, prodotti in collaborazione con Liquid Advertising e diretti da Christopher Ewing, sono stati interamente girati a Tokyo, Giappone. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Yakuza 6 in una live action Trattano della leggenda del Dragone di Dojima ...

Hockey su ghiaccio - Finale EBEL 2018 : Bolzano si riporta in vantaggio nella Serie. Salisburgo battuto in gara-3 : Bolzano ha ritrovato il vantaggio nella serie Finale della EBEL 2018. I Foxes hanno vinto al PalaOnda per 4-2 contro Salisburgo, riportandosi avanti per 2-1 dopo tre gare. Il quarto episodio andrà in scena domani sera e potrebbe già portare l’HCB a match point. Pronti, via, e Bolzano è già avanti: dopo 24″ Egger ha ricevuto sulla blu e fatto partire un tiro che si è infilato dritto all’incrocio dei pali. Salisburgo ha reagito ...

Yakuza 6 : la leggenda del Dragone di Dojima torna in vita nella Serie live action “Stories of the Dragon : The Legend of Kazuma Kiryu” : SEGA ha rilasciato una serie di cortometraggi live action di Yakuza 6: The Song of Life, il nuovo episodio della serie già recensito sulle nostre pagine. Questi cortometraggi, prodotti in collaborazione con Liquid Advertising e diretti da Christopher Ewing, sono stati interamente girati a Tokyo, Giappone. Trattano della leggenda del Dragone di Dojima dal punto di vista di tre individui che hanno assistito al cambiamento della propria vita e ...

Sacha Baron Cohen sarà Eli Cohen nella miniSerie Netflix The Spy : Eli Cohen è una dele spie più celebri al mondo. L'agente visse a Damasco sotto copertura negli anni '60, passando informazioni a Israele. L'uomo riuscì a farsi accogliere nell'alta società siriana e ...

Deep State : spie - segreti e doppio gioco nella nuova Serie targata Fox : ... , ha dichiarato di aver cambiato il titolo della serie, da The Nine a Deep State , per fare riferimento allo "stato profondo", sommerso e semi-invisibile, in cui gli interessi della politica si ...

Volley femminile semifinali scudetto - Conegliano si porta sul 2-0 nella Serie contro Scandicci :