Serie A Crotone | Barberis | «Abbiamo chiesto noi di andare in ritiro»

Serie A Crotone-Juventus 1-1 : cronaca della diretta - Simy replica a Alex Sandro Video : diretta secondo tempo Crotone-Juventus 93' Finisce la partita allo Scida. Contro tutti i pronostici Crotone-#Juventus finisce 1-1. Si riapre il discorso scudetto. 88' Sostituzioni nel finale. Fuori Rohden e dentro Ajeti nel Crotone, Dybala esce e entra Bernardeschi nella Juve. 77' Cuadrado di testa non trova la porta. 75' Nel Crotone Sampirisi entra per Stoian. I calabresi vogliono difendersi. 73' Higuain colpisce a botta sicura, ma ancora ...

Serie A Crotone - Zenga : «Impossibile non soffrire contro la Juventus» : Crotone - "Era comunque impensabile non soffrire la qualità dei bianconeri. E' una squadra organizzata benissimo. Noi dobbiamo giocare in questo modo, visto che la giocheremo fino alla fine con questa ...

LIVE Serie A - DIRETTA 33a giornata : Napoli in vantaggio - Juventus 1-1 a Crotone - show al Franchi tra Fiorentina e Lazio : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE del 33° turno del campionato di Serie A : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.45 . Buon divertimento! CLICCA F5 , SU ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Crotone Juventus : quote - ultime novità live. Douglas Costa sugli scudi ( Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Crotone Juventus : le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Zenga conferma il 4-3-3, mentre Allegri ha ancora qualche nodo da sciogliere(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Serie A - diretta Crotone-Juventus : probabili formazioni - tempo reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : 1 di 3 Successiva TORINO - Crotone e Juventus scendono in campo questa sera allo Scida per la sfida della 33ª giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri vuole i tre punti per ...