Serie A | 34^ giornata | le probabili formazioni di CalcioWeb | Juve-Napoli vale lo

Probabili Formazioni Milan-Benevento - Serie A 34^ giornata 21-04-2018 : Brignoli! Era terminata cosi la parta di andata, quando fu il portiere del Benevento a pareggiare allo scadere con un colpo di testa che passerà alla storia, non solo perché l’autore del gol era appunto un portiere, ma anche perché fu il primo punto ottenuto dal Benevento in Serie A in tutta la sua storia. Sabato 21 Aprile Milan-Benevento si affronteranno di nuovo, la partita valida per la 34^giornata di Serie A si giocherà al ...

Pronostici Serie A 21-22 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 34^ Giornata : Siamo allo sprint finale. La 34esima Giornata potrebbe portare in dote già i primi responsi ufficiali (la retrocessione del Benevento) ma potrebbe anche dare una sferzata decisiva ai giochi sia in testa che in coda. Per esigenze di Coppe, la prima a scendere in campo è la Roma, sul difficile campo del Mazza, poi la Fiorentina farà visita al Sassuolo dopo il pirotecnico turno infrasettimanale, mentre il sabato calcistico termina con il posticipo ...

Probabili formazioni / Spal Roma : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A 34^ giornata) : Probabili formazioni Spal Roma: diretta tv e le ultime notizie sugli 11 presenti domani al Mazza per la 34^ giornata di Serie A. Manolas e Perotti ancora in dubbio?.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 08:29:00 GMT)

Probabili formazioni/ Milan Benevento : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A 34^ giornata) : Probabili formazioni Milan Benevento: diretta tv e le ultime novità live sugli 11 attesi domani a San Siro per la Serie A. Parecchi gli infortunati in entrambi gli spogliatoi.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 07:45:00 GMT)

Prossimo turno Serie A - 34^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (21-23 aprile) : La 34ma giornata della Serie A di calcio si disputerà tra il 21 ed il 23 aprile: si tratta del turno che vedrà la sfida scudetto tra Juventus e Napoli, che andrà in scena all’Allianz Stadium domenica 22 alle ore 20.45. Indubbiamente tutti gli occhi saranno puntati su Torino, ma andiamo a scoprire gli altri incroci di giornata. Ad aprire le danze sarà, sabato 21 alle ore 15.00, SPAL-Roma, seguita, alle 18.00 da Sassuolo-Fiorentina. Alle ...

Video/ Catania Juve Stabia (0-0) : highlights della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Catania Juve Stabia (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche al Massimino: etnei secondi.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Video/ Avellino Perugia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Avellino Perugia (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita nella 34^ giornata della Serie B. Irpini al successo grazie alle reti di Castaldo, doppietta al 26' e 57'.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:08:00 GMT)

Video/ Albinoleffe Ferapisalò (3-1) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Albinoleffe Feralpisalò (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Padroni di casa al successo con Gusu e Colombi.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:08:00 GMT)

Video/ Fermana Gubbio (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Fermana Gubbio (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 34^ giornata di Serie C. Gialloblu al successo con la rete di Sperotto al 83'.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Video/ Andria Akragas (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Andria Akragas (1-0): highlights e gol della partita, valida nella 34^ giornata di Serie c. Fidelis avanti con la rete di Colella: rosso a Celli. (Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Video/ Fondi Paganese (4-5) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Fondi Paganese (risultato finale 4-5): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Decisiva la rete di Bensaja al 92' del match.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:56:00 GMT)

Video/ Matera Rende (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Matera Rende (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Biancorossi avanti con Gigliotti, in rete al 64'.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Video/ Sudtirol Fano (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Sudtirol Fano (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Biancorossi avanti con le reti di Fink e Tait.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:46:00 GMT)

Video/ Reggina Lecce (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Reggina Lecce (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Giallorossi avanti con Mancosu, in rete al 11'.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:42:00 GMT)