SENTENZA TRATTATIVA STATO-MAFIA Ultime notizie Processo | alla sbarra Mori | Ciancimino e

Trattativa Stato-mafia , dopo 5 anni di processo arriva la sentenza Più di 200 udienze e altrettanti testimoni. Boss, politici e carabinieri accusati di aver intavolato un dialogo tra la mafia e le istituzioni. È attesa per le 16 la sentenza nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo

Trattativa - le richieste dei legali e le posizioni degli imputati : le opzioni della corte d’Assise. La SENTENZA alle ore 16 : Il problema non è se ci fu o meno la Trattativa. Il problema è se a un certo punto qualcuno si fece portatore delle minacce mafiose: altre bombe e altre stragi se lo Stato non avesse ceduto. E quindi non avesse alleggerito la pressione su Cosa nostra. La sentenza del processo sul Patto tra mafia e Istituzioni gira soprattutto su questo: boss, carabinieri e politici intimidirono – seppur con modi e ruoli diversi – il governo? E lo ...