Sentenza storica dedicata a Borsellino | vittima della trattativa Stato-mafia

(Di venerdì 20 aprile 2018) È contentodi Palermo, Franco Roberti, ex Procuratore Nazionale antiche ha seguito passo passo le indaginiProcura di Palermo sulla, nell'arco di questi anni, essendonominato dal CSM il 25 luglio 2013, fino al suo pensionamento avvenuto lo scorso 16 novembre 2017."Sono lieto che siariconosciuta dalla Corte di assise palermitana la fondatezza dell'impianto accusatorio. Lami conforta. Laicamente ho sempre sostenuto che fosse doveroso cercare la verità fino in fondo e senza riguardi per nessuno".Le condanne sono state pesanti. Anche per Marcello Dell'Utri."Il punto non è solo vedere le singole posizioni processali o le singole condanne, che potrebbero essere riformate in appello. Leggeremo tra qualche tempo le motivazioni. Quello che mi preme sottolineare è che la ...