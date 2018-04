Selfie & Told | il cantautore Foscari racconta l’album I giorni del rinoceronte

Selfie & Told : Lukasz Mrozinski racconta l’uscita del terzo album “Mrozinski” : “Samotny dom/ czekam na list/ ale nie wiem z kont/ Samotny znam/ droge która/ zgubilem sam// Tutaj nic/ nie zostanie/ Tutaj nic/ nigdy nie bylo// Lo sai cos’è che mi disarma?/ È pensare che ogni parola/ inganna quando/ smarrita cerca la verità// Non c’è poi molto da interpretare/ se poi puoi sempre immaginare/ che non […]

Selfie & Told : la band Zagreb racconta l’ultimo album “Palude” : “Senza un fine non ha senso/ senza una fine non hai senso/ tu!// Ignorare è sopravvivere/ ingoiare per raggiungere/ me!// Rivoglio il controllo senza far rumore/ nulla di noi è più essenziale ora// […]” ? “Acme” Ciao amici, siamo gli Zagreb, rock band veneta, metà trevigiana e metà padovana. Zagreb è composta da una voce/chitarra, […]

Selfie & Told : Il Tipo di Jesi racconta l’album “Pranzo Rock in via Trieste” : “Sto aspettando lei davanti al Bar di Via Trieste/ Vento in spalla e denti freschi sono io e non sento niente// Woooohoo – whatever you do in Via Trieste/ Woooohoo – whatever you do in Via Trieste/ Mentre parlo muovo il vento perché lui non ha mai da fare/ Resto in spalla ed io per […]

Selfie & Told : i Mysteria Noctis raccontano l’album “Quid est Veritas?” : “Ho cercato la Verità/ La mia mente non capirà/ Ho cancellato la realtà// Ossessionato dalla Conoscenza/ Non ho mai raggiunto la Verità/ Con la Ragione nel mio orgoglio/ Volevo ottenere l’Eternità// Quid est Veritas?/ Chi mai capirà?/ Senza te vagherò nel buio/ Ho dubitato di te…/ Quis es Veritas?// […]” ? “Quid est Veritas?” I […]

Selfie & Told : il trio DON rodriguez racconta l’album La sostanza dei fatti : “tutta questa ipocrisia/ non è soltanto colpa mia/ non è facile non è facile/ da dimostrare/ tutta questa malinconia/ non dico che sia colpa tua/ non è semplice così semplice/ da digerire// […]” ? “Leggero” DON rodriguez™ è un trio indie rock formatosi nel 2012 nel Piemonte orientale, Lago Maggiore, provincia di Verbania. Alberto […]