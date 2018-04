Secondo salto del Samsung Galaxy Note 8 | sui no brand Italia un altro Oreo

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : si assegnano i primi titoli iridati. Conclusa la cerimonia di apertura - al via il salto in alto! Alessia Trost supera 1.93 al Secondo tentativo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra Alessia Trost, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...