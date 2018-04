Schiaffo dell' ex ministro Landolfi a Danilo Lupo di La7 Ecco cosa è successo

agi

(Di venerdì 20 aprile 2018) Unoa freddo, durante un’intervista nel centro di Roma. Protagonisti’aggressione, Mario Landolfi, ex ministro e politico di Fratelli d’Italia e il giornalista, inviato del programma di Massimo Giletti su La7 ‘Non è l’Arena’. Il fatto è avvenuto ieri, nella strade vicino a Montecitorio, in pieno giorno e davanti ai passanti.stava realizzando un servizio sui vitalizi ai politici, tema di grande attualità in questi giorni, e aveva fatto una domanda all’ex ministro, che invece di rispondere civilmente ha sferrato unoin faccia al giornalista. Le immagini sono state riprese dalla telecamera di La7. "Sono estremamente rammaricato” , ha commentato il conduttore del programma, Massimo Giletti “che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato. Le ...