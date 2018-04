Schemi di cartone per Nintendo Labo | potremo scaricarli e stamparli liberamente | ecco il

eurogamer

: Schemi di cartone per #NintendoLabo : potremo scaricarli e stamparli liberamente, ecco il sito per ottenerli. - Eurogamer_it : Schemi di cartone per #NintendoLabo : potremo scaricarli e stamparli liberamente, ecco il sito per ottenerli. -

(Di venerdì 20 aprile 2018)sta per arrivare sugli scaffali europei il prossimo 27 aprile, ma in concomitanza del lancio in altre zone del mondoha voluto sorprendere i fan pubblicando oggi un sito web dal quale è possibile scaricare glidei kit didel gioco, in maniera assolutamente gratuita.Con un semplice clic sullo schema selezionato questo verrà aperto in formato pdf e sarà pronto per essere stampato. Abbiamo quindi una risposta ad uno dei dilemmi che circondava, ossia quello relativo alla possibilità o meno di ottenere nuoviper stampare da soli i kit rovinati o irreparabilmente rotti.L'azienda non si era mai espressa in merito lasciando supporre che per ottenere un nuovo kit sarebbe stato necessario il riacquisto dell'intero gioco, quindi la notizia ci lascia tanto sorpresi quanto piacevolmente colpiti. E siamo certi che sarà lo stesso per tutti coloro che ...