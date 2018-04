Satellite Reign | il successore spirituale di Syndicate Wars è disponibile gratuitamente

eurogamer

: #SatelliteReign gratis su Humble Store fino a domani. - Eurogamer_it : #SatelliteReign gratis su Humble Store fino a domani. - Il_Paradroide : Ecco Satellite Reign (che ora è gratis su Humble Store) è stato una bella delusione. Assurdo come sia riuscito a no… - Gamestormit : ? Satellite Reign è gratis su PC grazie a Humble Bundle ?? -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Fan di Blade Runner e Syndacatea raccolta! Arrivano grandi notizie per tutti gli amanti del cyberpunk e delle ambientazioni distopiche futuristiche.Infatti da ora, l'interessante titolo già recensito sulle nostre pagine e che si presenta come uno strategico in tempo reale, èsu Humble Store. Ma attenzione! L'offerta è valida solamente fino a domani. Per chi non lo sapesse, inprenderete il controllo di 4 agenti per le strade piovose e illuminate dal neon nel mondo creato da 5 Lives Studios, dove ormai le mega-corporation dettano legge. Il vostro obiettivo sarà scalare la catena di comando, per prendere il controllo del più potente monopolio di tutti i tempi. Potrete modificare gli agenti per creare il team giusto che sarà in grado di comandare in questo mondo open world.Read more…