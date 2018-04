Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No | errore di Verizon

Grandissima beffa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nessun aggiornamento Oreo da Verizon? : Grandissima beffa per i possessori di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che già sentivano il profumo dell'aggiornamento Oreo: solo stamattina vi avevamo parlato del post pubblicato sulle pagine del gestore americano Verizon che preannunciava l'avvio del rilascio della versione biscottata a bordo dell'ex top di gamma 2016, cosa che naturalmente lasciava ben sperare circa il roseo futuro dei prossimi dipanamenti. Purtroppo, però, è notizia di questi ...

Da ricordare il 20 aprile per Samsung Galaxy S7 : negli Stati Uniti scatta l’aggiornamento Oreo : Abbiamo dovuto attendere tanto, forse più del previsto, ma a partire da oggi 20 aprile possiamo finalmente dare la notizia più attesa per il Samsung Galaxy S7 e per tutti gli utenti che hanno deciso di puntare su questo smartphone, visto che sta scattando una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo mesi di rumors, frenate e accelerazioni, nelle ultimissime ore l'annuncio è giunto da una fonte ufficiale, quella ...

Countdown per Samsung Galaxy S8 e l’aggiornamento di aprile : almeno tre problemi risolti : Potrebbe rivelarsi più importante del previsto il rilascio dell'aggiornamento di aprile per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S8 nel corso degli ultimi tredici mesi. Proprio nella giornata di ieri ho cercato di fornirvi importanti anticipazioni riportando come fonte SamMobile, secondo cui la patch in questione dovrebbe rimettere le cose al proprio posto dal punto di vista della durata della batteria, considerando ...

Secondo salto del Samsung Galaxy Note 8 : sui no brand Italia un altro Oreo : Ci hanno preso gusto i Samsung Galaxy Note 8 Italiani, che dopo il primo aggiornamento basato su Android Oreo 8.0 (XXU3CRC1) stanno iniziando anche a ricevere il loro Secondo pacchetto ispirato alla versione biscottata dell'OS mobile di Google, attraverso la release N950FXXS3CRD2, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 4 aprile. Nonostante il pacchetto pasi più di 500 MB, l'unica novità sostanziale che sembra farlo ...

Lo smartphone che fino a questo momento abbiamo chiamato Samsung Galaxy S9 Mini in realtà potrebbe arrivare sul mercato col nome di Samsung Galaxy Dream-Lite

Conformazione Samsung Galaxy X : produzione verso l’avvio - le ultime : Non è la prima volta che parliamo del Samsung Galaxy X: qualcuno di voi saprà che alludiamo al primo smartphone pieghevole del produttore asiatico, il cui sviluppo dovrebbe essere ultimato per il mese di giugno. Non ci è ancora possibili fornirvi dettagli sulle specifiche tecniche del dispositivo, se non qualche accenno al presunto display principale, che, da aperto, dovrebbe arrivare a misurare 7 pollici. Diverso il discorso per quanto ...

Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 (brand TIM). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software con le Patch di sicurezza di aprile 2018 e qualche altro miglioramento nella stabilità di fotocamera, Bluetooth e Wi-Fi.

Tecnologia - Samsung Galaxy S9 e S9+ : l’interesse post-lancio [INFOGRAFICA] : A circa un mese dalla loro commercializzazione, i nuovi top di gamma Samsung Galaxy S9 e la sua versione maggiorata S9+ continuano a far parlare di sé. I due modelli sono stati accolti in modo molto favorevole dagli specialisti del settore, ma quale è stata la reazione da parte del pubblico consumer? La redazione di idealo ha confrontato i dati relativi alla serie ammiraglia del gigante sudcoreano e valutato l’indice di gradimento da parte del ...

Si chiude il ciclo di aggiornamento del Samsung Galaxy S6 Edge TIM? Ultimo XXU6ERC9 : Sembra non passare il tempo per il Samsung Galaxy S6 Edge TIM: anche se in discreto ritardo, il device riceve l'aggiornamento con la patch di marzo, concretizzatosi nella serie firmware G925FXXU6ERC9, caratterizzato da una date build risalente al giorno 12 del mese scorso. Un passaggio tutt'altro che scontato per un dispositivo ormai vecchio quasi tre anni, e che non crediamo riceverà più alcuna major-release. Non si può comunque sottovalutare ...

Bug chiamate persistenti sui Samsung Galaxy S9 : l’aggiornamento di aprile non risolve : I nuovi Samsung Galaxy S9 hanno ricevuto l'aggiornamento con la patch di aprile, che si è concretizzato nella serie firmware XXS1ARD1, al momento diffusa solo nel mercato tedesco, a bordo dei modelli no brand, come ormai di consueto accade. Il pacchetto ha un peso generale di 60MB, cosa che ci induce a pensare si limiti a fare da tramite per l'approdo nel sistema operativo del top di gamma sudcoreano della sola patch di sicurezza del mese in ...

Dei Nuovi smartphone in arrivo ne parlano un mucchio di rumor piuttosto interessanti che ne svelano dettagli varie immagini inedite. Oggetto delle ultime indiscrezioni in questione sono da una parte LG Stylo 4, i Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus e dall'altra il Motorola Moto Z3 Play e i Motorola Moto G6, Moto G6 Play e Moto G6 Plus.

Samsung Galaxy S9 / Sconti su Amazon : ci si prepara già per l'arrivo del modello X : Samsung Galaxy S9, Sconti imperdibili su Amazon: ci si prepara già all'arrivo del nuovo modello il X. Prezzi e ultimissime sullo smartphone in grado di rivoluzionare il mercato.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Prestissimo la soluzione per il Samsung Galaxy S8 e la sua batteria : situazione al 19 aprile : Ci sono diversi aspetti da prendere in esame a proposito del Samsung Galaxy S8 e del rilascio dell'aggiornamento Android Oreo avvenuto non molte settimane fa anche qui in Italia. La questione più calda, come spesso avviene in circostanze simili, riguarda indubbiamente la durata della batteria, in quanto con il trascorrere dei giorni sono aumentate le lamentele da parte di coloro che si ritengono non soddisfatti sotto questo punto di vista. Come ...