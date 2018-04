Salvini | sono pronto allo scrollone | aspetto decisioni Mattarella

Governo - Berlusconi : sono contrario al no Salvini-Meloni al Pd : Campobasso, 20 apr. , askanews, sono contrario ha detto Berlusconi al no deciso che dice la Lega e dice Fratelli d'Italia alla possibilità di aprire un discorso sul programma al Partito democratico ...

Salvini : hanno ripreso a insultarsi a vicenda - io sono a disposizione : Sbaglia Berlusconi quando pensa di riportare al governo il Pd. Mi dispiace che ci sia qualcuno che gioca a distruggere, anche nel centrodestra. Aspettiamo la riflessione del presidente -

Governo - Casellati da Mattarella/ Berlusconi “mi sono rotto di M5s”; ko asse Salvini-Di Maio - incarico a Fico? : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s". Ronzulli, "chiusa pratica con 5Stelle". Salta accordo Di Maio-Salvini, incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:38:00 GMT)

Salvini : contro il governo tecnico sono pronto a tutto : No al governo tecnico, per evitarlo sono pronto a tutto. Lo assicura il segretario della Lega , Matteo Salvini . 'Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole ...

Salvini : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi”. Di Maio : “Dialogo con Lega - ma ci sono dei limiti” - però apre al sostegno esterno di Fi e Fdi : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Governo - Di Maio : “Disponibili a parlare di programmi ma ci sono dei limiti : al tavolo solo con Salvini” : “Resta aperto l’invito a formare il Governo con due forze politiche, ma non ci si può chiedere di ricominciare daccapo con tavoli”. Così Luigi Di Maio al termine del colloquio con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, incaricata di formare il nuovo Governo. “Con molta onestà vi dico: andremo avanti ma senza pensare a colpi di scena a Di Maio al tavolo con quattro partiti a trattare sui ministri, a Di Maio al ...

Consultazioni - Salvini : 'Ci sono segnali di novità dal M5s' | : Ripresi i colloqui della presidente del Senato Casellati per verificare la possibilità di un esecutivo. A Palazzo Giustiniani per primo il centrodestra. Il leader della Lega al M5s: "Mi auguro che si ...

"Segnali di novità dai 5 Stelle" Salvini preannuncia la svolta "Oggi sorrisi - sono ottimista" : "Sì, ci sono dei segnali di novità dal M5S, confidiamo oggi in quel che dirà Di Maio". Così Matteo Salvini all'uscita di Palazzo Giustiniani dopo l'incontro il presidente del Senato il presidente Maria Elisabetta Casellati Segui su affaritaliani.it

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly : L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno ...

Governo - Salvini : finora sono stato zen ma sto perdendo pazienza : Roma, 17 apr. , askanews, Matteo Salvini sta 'perdendo la pazienza' anche se finora è stato 'zen' e se non nasce il Governo centrodestra-M5s 'tanto vale tornare a votare'. Il leader della Lega lo ha ...