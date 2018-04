Salvini | Cav | insulto non costruisce nulla

Governo - il Cav guarda al Pd Ma Salvini : "Mai con i dem" : Silvio Berlusconi ribadisce la posizione di Forza Italia e chiude le porte ad una ipotesi di Governo centrodestra-M5s. Dopo i ripetuti veti da parte di Di Maio, il Cavaliere manda un messaggio molto chiaro parlando da Larino, in provincia di Campobasso: "Con il M5s non avremmo nulla da spartire e non potremmo mai governare. Abbiamo cercato di dare un seguito all'esperienza del centrodestra pensando che fosse utile che qualcuno con la nostra ...

Salvini : Cav cerca il Pd? Non con Lega : 13.28 "Berlusconi sbaglia quando dice che gli italiani votano male e risbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd. Non è rispettoso verso gli italiani e lo fa senza la Lega". Così Salvini dopo le parole del leader di FI su un eventuale appoggio del Pd al governo "Piuttosto che riportare il Pd al governo faccio tre passi avanti io. Sono a disposizione personalmente e direttamente". "Mi dispiace che invece di costruire c'è chi ...

Consultazioni - si torna al punto di partenza : l'ira del Cav e l'ultima tentazione di Salvini : Siamo di nuovo al punto di partenza. Il secondo round di Consultazioni con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati si è concluso di nuovo con un nulla di fatto. Continua la partita dei veti incrociati tra...

Il negoziato degli equivoci - furbi - tra Di Maio e Salvini intorno al Cav. : E queste parole, sul sorriso stirato, sembrano significare che a lui piacerebbe poter fare la politica liberamente, gestire le alleanze, insomma trattare e negoziare come una persona normale… "ma ...

Cavalcavia crollato a Fossano - Salvini attacca il Pd : "Dopo un anno è tutto come prima" : Il viadotto della tangenziale aveva schiacciato un'auto dei carabinieri. Il capo della Lega: interrogazione urgente al ministro

Matteo Salvini : 'Luigi Di Maio sta usando il Cav per non andare al governo' : 'Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare...'. Matteo Salvini risponde così all'ultimatum di Luigi Di ...

Di Maio e la politica dei forni - Salvini e gli show del Cavaliere Video : 5 Abbiamo evocato una briscola a chiamata [Video], gioco molto tattico. Ci siamo 'evoluti' passando agli scacchi, prospettando mosse e contromosse che potessero in qualche modo chiarire il gioco delle alleanze [Video]. Alla fine ci ritroviamo con un 'panificatore', un 'picconatore spuntato' ed un showman da avanspettacolo. Il forno, la miniera ed il palcoscenico rispecchiano la politica italiana in questo convulso 2018: possiamo ...

Di Battista : Salvini con Cav sembra Dudù : "In nessun Paese al mondo uno come Berlusconi avrebbe ancora questo potere" e aggiunge che "Renzi e Berlusconi sono la stessa cosa". Si augura che non si torni al voto: "Il M5S non lo teme, ma con ...

Di Battista : Salvini con Cav sembra Dudù : 19.48 Il governo M5S-Lega sarebbe "la soluzione per rispondere al risultato elettorale" ed esprimere una maggioranza di governo "seria". "Purtroppo, ancora ieri, Salvini con Berlusconi sembrava Dudù, il suo cagnolino. Per qualcosa che non conosciamo, forse fideiussioni passate", afferma. "In nessun Paese al mondo uno come Berlusconi avrebbe ancora questo potere" e aggiunge che "Renzi e Berlusconi sono la stessa cosa". Si augura che non si ...

Berlusconi a Termoli : «Di Maio non può dirmi cosa fare» Salvini : «L’intesa? Un’altra» Video : lo show del Cavaliere : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Street art con Cav - Salvini - Di Maio : Un anziano 'ingenuo' sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica ...

