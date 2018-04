Salvini | tre passi avanti io pur impedire ritorno Pd al Governo

Marco Travaglio oltre il ridicolo - il titolo sul Fatto : 'Sceneggiata di Salvini'. Pronto a tutto per difendere Luigi Di Maio : E nel pezzo di pagina 2 del Fatto di oggi, venerdì 20 aprile, quello di cronaca politica, il titolo proposto è il seguente: ' Nuova sceneggiata di Salvini che fa infuriare B. e il Colle '. La ...

E ora a chi tocca? Fico - Salvini e Di Maio : tre nomi e tre scenari per uscire dall'impasse : Luigi Di Maio , che in politica estera ha più prudentemente riportato il Movimento dentro l'alleanza Nato, tenderebbe a rifiutare un suo coinvolgimento in questa fase esplorativa per il timore di ...

Matteo Salvini - la telefonata di Giancarlo Giorgetti : 'Preparati - Mattarella potrebbe chiedertelo' : Una telefonata serale. Così Giancarlo Giorgetti , il 'mediatore' della Lega, ha avvisato Matteo Salvini che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Dopo le consultazioni-flop di ...

Salvini si tiene stretto Berlusconi e sfida Di Maio : “In modo inderogabile bisogna dare rapidamente un governo all’Italia. Se i veti” del M5s nei confronti di Fi “cadessero nelle

Incontro tra Di Maio e Salvini : potrebbe nascere il nuovo governo : I due leaders infatti si incontreranno domani in maniera informale a Vinitaly , dove si presume che avverrà l'Incontro cruciale dello sblocco della situazione politica . Se ciò non dovesse avvenire, ...

Siria - Salvini : «Un errore tremendo - l'Italia non sia complice». Ma Berlusconi : «Meglio tacere» : «errore tremendo Italia non sia complice». Lo ha detto Matteo Salvini dopo l'attacco di Stati Uniti, Francia e gran Bretagna alla Siria. «Stanno ancora cercando...

Missili sulla Siria - Matteo Salvini non ci sta : "Errore tremendo - Italia non sia complice" : L'attacco in Siria è un "errore tremendo" che porta "al rischio di un conflitto mondiale, per il grilletto facile di qualcuno". Lo dice Matteo Salvini all'AdnKronos. "Che l'Italia non sia complice", si augura il leader della Lega. Concetto poi ribadito successivamente anche in un tweet, in cui teme che l'attacco ossa aiutare i terroristi islamici quasi sconfitti.Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando ...

Fico - Casellati - Salvini : le tre ipotesi di mandato per Mattarella : Al di là del siparietto di Berlusconi andato in scena ieri al termine della dichiarazione letta da Salvini al Quirinale, in Forza Italia si rimarca la disponibilità manifestata nera su bianco di aprire ad un confronto con M5s. Un atto di responsabilità nella direzione del dialogo auspicato dal Capo dello Stato. Ed è proprio al presidente della Repubblica che si affida Berlusconi. È vero che la coalizione al ...

Orban - Salvini - Di Maio : tre diversi attacchi alla democrazia ai quali ci dobbiamo opporre : I risultati delle elezioni in Ungheria, con la netta affermazione di Orban, ci mettono di fronte alla crisinon solo del progressismo (i socialisti fermi all'11% fotografano una difficoltà dei partiti progressisti europei che deve farci inquadrare anche il risultato del Pd in un'ottica più ampia), ma della democrazia liberale.Il voto ungherese fotografa bene il periodo di grande smarrimento e stravolgimento in cui si trova a ...