Salvini litiga con Berlusconi che ora guarda al Pd

La Siria fa litigare Salvini e Berlusconi. Ma i missili non piacciono a nessuno : né ai filoputiniani Lega-Fdi - né agli atlantisti Pd-M5s-Fi : L'attacco missilistico in Siria divide la politica italiana. La spaccatura corre lungo una linea che separa i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, sostenitori di una linea filo-Putin, da un blocco "atlantista" trasversale, composto da Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ma un minimo comune denominatore tra le varie posizioni c'è. L'azione militare intrapresa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per ...

Salvini : "Se Forza Italia e M5S continuano a litigare si va al voto" : Matteo Salvini è sicuro: se Forza Italia e il Movimento 5 Stelle non faranno un passo indietro accettandosi l’un l’altro in un nuovo governo, si tornerà alle elezioni. Il leader della Lega e del centrodestra, incoronato ieri proprio da Silvio Berlusconi (che ha però scandito i punti del programma di fianco a Salvini dopo le consultazioni), è intervenuto stamane a Radio anch'io per ribadire quale sia la sua visione del quadro politico ...

Matteo Salvini - cosa fa mentre la meloni litiga con Berlusconi : Giorgia meloni infuriata, Matteo Salvini calmo e quasi distaccato. Nel video che svela la lite tra la leader di Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi al Quirinale c'è un'altra cosa che colpisce. Ed è ...

Salvini e Di Maio litigano davvero o è un gioco delle parti? : Il gioco delle parti è chiaro: entrambi mirano a diventare i giovani leader indiscussi della loro parte politica, fagocitando Forza Italia l'uno e la sinistra l'altro per guardare con sicurezza e da ...

Di Maio e Salvini litigano - ma nel Pd regge il 'no' ai 5 stelle : Ma la matematica applicata alla politica non sempre porta al risultato che ci si attende e l'ipotesi di un ritorno alle urne in tempi brevi risulta essere la meno gradita al Colle. A completare un ...

Di Maio e Salvini litigano - ma nel Pd regge il 'no' ai 5 stelle : Non sta dando i frutti sperati, almeno per il momento, la "pausa di riflessione" voluta dal presidente della Repubblica all'interno del percorso per arrivare a una maggioranza parlamentare. Se le distanze tra le parti politiche apparivano importanti al termine della settimana scorsa, nel week end sembrano essersi fatte incolmabili fino ad arrivare allo scontro vero e proprio di oggi, con Matteo Salvini a fissare al 51% ...

Salvini litiga con Di Maio : i grillini vogliono schiacciare la Lega : Wake Up è un singolo del rapper italiano Rocco Hunt. Letteralmente in italiano significa svegliati. La Lega forse solo ora

Lega - Salvini litiga con i giornalisti a Strasburgo : “Chi è infastidito dagli applausi può andare fuori” : Scontro tra Matteo Salvini e i giornalisti all’inizio della conferenza stampa che il leader della Lega ha tenuto a Strasburgo. Oggetto del contendere gli applausi che gli eurodeputati dell’Enf, il gruppo europeo di cui fa parte la Lega, seduti nella sala stampa, hanno riservato al leader del Carroccio al momento del suo arrivo. “Se a qualcuno danno fastidio può accomodarsi fuori” ha detto ai giornalisti che hanno ...

