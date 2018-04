Salvini | il leader ripulito con un clic

Consultazioni Casellati : Di Maio a Salvini : 'Decidi entro la settimana'. Il leader della Lega : 'basta veti' : Nessun passo avanti negli incontri di oggi a Palazzo Giustiziani. Domani nuovo giro di Consultazioni. Berlusconi: 'mai posto veti nei confronti di nessuno, abbiamo le nostre idee su come risolvere la ...

Mandato esplorativo a Casellati. Di Maio 'Centrodestra non c è - Salvini scelga'. Il leader della Lega 'Usano Berlusconi per non fare il ... : Politica Governo, il Mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella di CARMINE SAVIANO

SONDAGGI POLITICI/ Leader post Elezioni : Salvini batte Di Maio - Berlusconi 'vale' come Martina : SONDAGGI elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? Salvini batte di Maio nei consensi personale, elettori con Lega-M5s e contro Berlusconi.

SONDAGGI POLITICI/ Leader post Elezioni : Salvini batte Di Maio - Berlusconi ’vale’ come Martina : SONDAGGI elettorali POLITICI: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:43:00 GMT)

Di Maio scarica Salvini : «Il centrodestra non esiste più». Il leader leghista ribatte - e il Pd attende la rottura : POLITICA ESTERA Di Maio ha parlato anche di politica estera. 'Le dichiarazioni sulla Siria di Salvini sono irresponsabili perchè fatte da un palco elettorale. Per me il faro rimane l'articolo 11 ...

Di Maio scarica Salvini : «Il centrodestra non esiste più». Il leader leghista ribatte - e il Pd attende la "rottura" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, ospite a Otto e mezzo su La7, sembra scaricare Matteo Salvini: il governo con la Lega è una eventualità...

Governo - Di Maio : 'No al centrodestra unito - proposta anche per il Pd'. Salvini : 'Il leader grillino è uno sforzato' : E ha avvertito: 'oggi non c'è spazio per la politica'. Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna. 'Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per ...

Nessun incontro Salvini-Di Maio a Vinitaly. Il leader leghista : “Gli offro un bicchiere di vino - ma non oggi” : Matteo Salvini. Maurizio Martina. Giorgia Meloni. Il presidente del Senato, Casellati. E poi nel primo pomeriggio, Luigi Di Maio....

Vinitaly e Governo - Salvini-Di Maio : sfuma l’incontro/ Leader Lega - “M5s faccia di più” - e su Berlusconi.. : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Bombe sulla Siria e pure tra Berlusconi e Salvini. Rissa dopo i raid : cala il gelo tra i due leader : L' attacco in Siria di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia spacca i due alleati del centrodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . dopo la notizia del raid a Damasco, il leader della Lega si è ...

[Il retroscena] Mattarella ai leader : "tempo scaduto". Darà l'incarico. Ma il Berlusconi show fa saltare il patto Salvini-Di Maio : A chi mette in guardia il Cavaliere da scelte "umilianti" come l'appoggio esterno al governo Lega-M5s magari con qualche figura tecnica nei ministeri caldi per Forza Italia , Economia e Sviluppo ...

L asse Lega-M5s si impantana su Berlusconi. Gelo dopo il blitz del leader Fi coi giornalisti. Salvini 'No veti' : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un governo tra centrodestra e ...

Consultazioni bis - Salvini : “Abbiamo chiesto l’incarico? No”. Meloni : “Sì - per il leader della Lega” : Contraddizioni in casa centrodestra, dopo le Consultazioni al Colle. Intercettati dai cronisti, Salvini e Meloni forniscono due versioni differenti. O meglio, opposte. “Abbiamo chiesto l’incarico? No”, taglia corto il leader della Lega. Al contrario, Meloni conferma la richiesta dell’incarico e aggiunge: “Pensiamo a Giorgetti come personalità? No, veramente lo abbiamo chiesto per Salvini“. L'articolo ...

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...