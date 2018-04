Salvini contro Berlusconi | verso governo Lega-M5S Possibile strappo nel centrodestra

BERLUSCONI CONTRO Salvini : “IMPOSSIBILE GOVERNO CON M5S”/ “Mi accusano di mafia li querelo” : Lega con Di Maio? : GOVERNO, BERLUSCONI CONTRO SALVINI: "impossibile accordo con M5s, meglio il Pd. Mi accusano di mafia, li querelo". Lega, "parliamo con Di Maio": pronto ribaltone? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:21:00 GMT)

Governo - alta tensione nel centrodestra. Salvini contro Berlusconi : "Con insulti non si costruisce" : "Ho la netta sensazione che c'è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un Governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani .- spiega il leader del Carroccio - Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo". E su un possibile Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd replica a Berlusconi: la Lega non è disponibile.

Salvini contro Berlusconi : “Gioca a distruggere”. E si dice pronto a mettersi “a disposizione di Mattarella in prima persona” : Tra i due litiganti, il terzo fa un passo avanti. Anzi tre. Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che si appella al Pd ribadendo la distanza dal M5s, Matteo Salvini rimescola le carte. E dal mazzo estrae se stesso: “Piuttosto che riportare al governo il Pd, faccio tre passi avanti io”, dichiara alla stampa durante la visita al Salone del Mobile a Milano, e mette in chiaro di essere pronto “a mettermi a disposizione ...

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui riflettere : Silvio Berlusconi seppellisce definitivamente l'ipotesi di un governo appoggiato da centrodestra e M5S. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intanto è stata...

Casellati al Colle da Mattarella. Salvini : contro il governo tecnico pronto a tutto. Berlusconi : no accordo con M5S : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che Di Maio ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il centrodestra»...

