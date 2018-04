Salvini chiama Casellati | ho sentito Di Maio | sta riflettendo

B. chiama a raccolta la sua ciurma e pensa al ‘metodo Montecarlo’ per Salvini : Ormai siamo talmente abituati all’indecenza da non farci più caso. Lo dico prendendo spunto da un fatto recentissimo che – a quanto pare – non ha suscitato particolari moti di indignazione e relative levate di scudi: l’evidente irritazione di Silvio Berlusconi verso un Matteo Salvini che gioca sempre più in proprio (sgomitando per conquistare la pole position in questa destra babelica e sgangherata) ha già fatto scattare collaudate ...

Salvini : no a governo di tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Il leader della Lega boccia il "governone" alla Monti "come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd". La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle.

Salvini : no a governo di tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Salvini: no a governo di tutti, esecutivo o votoCasellati: se il Colle chiama difficile dire no Il leader della Lega boccia il “governone” alla Monti “come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd”. La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle. Continua a leggere

Ultima chiamata per Di Maio-Salvini - poi Fico o Giorgetti : Dagli entourage di Luigi Di Maio e Matteo Salvini si dà ancora come improbabile un faccia a faccia domenica al Vinitaly. Ma per il due leader il tempo è quasi scaduto: l’avvertimento...

Chiamata Salvini-Di Maio - operativi ora - 2 - : ANSA, - ROMA, 11 APR - Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento ...

Salvini 'Di Maio Se mi chiama - rispondo'. La replica 'Con tutto il centrodestra non faremo nulla' : ROMA - Dopo lo scontro a distanza e lo scambio di insulti ieri con Luigi Di Maio , oggi Matteo Salvini prova a riannodare i fili del dialogo: 'Se mi chiama rispondo, è buona educazione. Io non l'ho ...

Di Maio incalza Lega e Pd. Salvini : "Non mi ha chiamato" : Continuano le punzecchiatue a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , con il leader della Lega che sembra aver chiuso le trattative se l'altro non fa un passo avanti e quello di 5 Stelle che ...

Salvini 'Di Maio Se mi chiama - rispondo' : ROMA - Dopo lo scontro a distanza e lo scambio di insulti ieri con Luigi Di Maio , oggi Matteo Salvini prova a riannodare i fili del dialogo: 'Se mi chiama rispondo, è buona educazione. Io non l'ho ...

Salvini lo tradisce con Berlusconi e Di Maio chiama il Pd Video : Quando ormai la maggior parte degli addetti ai lavori dava per scontata un’alleanza di governo tra M5S e Lega, i giochi si sono invece clamorosamente riaperti. Ieri, 6 aprile, il leader leghista Matteo #Salvini ha infatti proposto ufficialmente agli altri due partiti della coalizione di centrodestra FI e Fd’I di presentarsi al Quirinale con una delegazione unica al prossimo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio ...

Governo - Martina chiama fuori il Pd Berlusconi : no a populisti pauperisti Ma Salvini : coinvolgere il M5S : Nessuna forza politica può contare su una maggioranza autonoma in Parlamento e la nascita di un nuovo esecutivo è necessariamente subordinata ad un'intesa tra due o più gruppi parlamentari. E il ...

Governo - Martina chiama fuori il Pd Berlusconi : no a populisti pauperisti Ma Salvini : coinvolgere il M5S : Da Mattarella le delegazioni dei principali partiti. Martina: «Tocca a Lega e M5S dire se sono in grado di governare». Il leader di FI mette il veto sui pentastellati (senza citarli), ma il capo della Lega apre: «Numeri alla mano bisogna dialogare con loro»

Governo - Salvini chiama il Quirinale : «Il premier dev'essere di centrodestra» : «Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza,...

Crozza- Berlusconi : 'Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace' : Sul palco di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili ...

Crozza-Berlusconi e le alleanze : “Adesso chiamo Salvini così facciamo la pace e gli dico di chiamare Di Maio” : Sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili alleanze per poi concludere: “Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace e dico a lui di chiamare Di Maio” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi e le alleanze: “Adesso chiamo ...