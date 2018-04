Salute | la camminata veloce è come un farmaco per i cardiopatici

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) Meno ricoveri per iche riescono a camminaremente, e anche la permanenza in ospedale appare ridotta rispetto a chi si muove più lentamente: è il risultato emerso da una ricerca condotta da Carlotta Merlo e i suoi colleghi dell’Università di Ferrara, presentata a Lubiana a ‘EuroPrevent 2018′, congresso dell’European Society of Cardioloy (Esc), e pubblicata sull”European Journal of Preventive Cardiology’. Lo studio è stato condotto per 3 anni su 1.078 pazienti ipertesi, l’85% dei quali aveva anche una malattia coronarica e il 15% una valvolare: ai partecipanti è stato chiesto di camminare per 1 km su un tapis roulant a quella che per loro era un’intensità moderata. Successivamente sono stati divisicamminatori lenti (2,6 km/h), intermedi (3,9 km/h) e veloci (5,1 km/h). In totale 359 pazienti facevano parte del primo ...