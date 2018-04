Salute | il 40% degli italiani non va dall’oculista | nasce l’Osservatorio Vista

meteoweb.eu

: Iss: 6mila italiani con Aids in stadio avanzato, ma non lo sanno Si tratta del 40% dei circa 15mila casi di sieropo… - juve445 : Iss: 6mila italiani con Aids in stadio avanzato, ma non lo sanno Si tratta del 40% dei circa 15mila casi di sieropo… - annapericle : Iss: 6mila italiani con Aids in stadio avanzato, ma non lo sanno Si tratta del 40% dei circa 15mila casi di sieropo… - RadioDayFR : Il Polo diagnostico Salus di Frosinone è il progetto sanitario completo per la tutela della salute ed il benessere… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ben 4su 10 non si reca regolarmente dall’oculista. Anzi, secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa, il 78 per cento della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il check up dellasolo a quando si presentano i primi sintomi di qualcosa che non va. Ma a quel punto il danno e’ gia’ fatto mentre per evitare che laocchi degeneri e si arrivi a patologie serie ed invalidanti, sarebbe importante fare prevenzione. Proprio per sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di prendersi cura della propriain tutte le fasi della vitaOsvi, l’Osservatorio per ladella. Si tratta di una piattaforma internet (www.osvi.it) in cui gli utenti potranno trovare informazioni qualificate, news aggiornate da tutto il mondo, video-interviste agli ...