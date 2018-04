Salute donna | tante malattie urologiche al femminile

Giornata nazionale Salute della donna : 190 ospedali con bollino rosa : Per la Giornata nazionale della salute della donna, nella settimana dal 16 al 22 aprile, visite gratuite 190 ospedali del Network bollino rosa.

La violenza di genere e le conseguenze complesse e durevoli nel tempo sulla Salute della donna : Questo post è a cura di Luigi Valenzano, Specialista in DermatologiaCon l'espressione "violenza di genere" si designa oggi ogni forma di violenza contro le donne che consiste in un fenomeno specifico e diverso da tutti gli altri tipi di violenza. Questo infatti contempla una gamma di comportamenti prevaricatori effettuati su donne e bambine, e come tali, considerati una grave violazione dei diritti umani anche dall'autorevole parere di ...

Giornata nazionale per la Salute donna : visite gratuite a Catania : “Giornata nazionale per la salute della donna” all'ospedale Cannizzaro di Catania. Bollino rosa dal 16 al 22 visite gratuite. Al via le prenotazioni

Pedalare in #bicicletta fa bene alla Salute e al desiderio sessuale della donna : Dopo questo articolo moltissime donne riceveranno come regalo una bella bicicletta, o almeno quelle che ormai stanche di un rapporto logoro non hanno più desiderio verso il proprio compagno. Moltissime sono le donne infatti che per noia, o per svariati motivi com presa la mancanza di tempo da dedicare al proprio lui, perdono la libido o hanno problemi a trovare il piacere sessuale. Nel gentil sesso poi spesso le condizioni di salute, la ...

Salute : seduta di “apiterapia” fatale per una donna in Spagna : Una volta al mese per 2 anni, una donna di 55 anni residente a Madrid ha utilizzato una singolare terapia contro la rigidità articolare: una sorta di agopuntura, ma usando invece degli aghi api vive. Questo, però, a lungo andare le è costato la vita. Un giorno, dopo l’ennesima puntura, si è sentita male e non c’è stato nulla da fare per lei. L’apiterapia contro vari tipi di dolori è “una tecnica che sta diventando sempre ...

Provincia - convegno su prevenzione e Salute psicologica della donna : Per Bartucci si tratta una grande risorsa in termini di ricerca e sviluppo, ragion per cui "questa nuove frontiere della scienza non possono lasciare indifferenti il mondo clinico e quindi ...

Polla : studenti a scuola di prevenzione con il convegno "Educazione alla Salute della donna' : 'Dobbiamo sfatare i luoghi comuni " ha dichiarato la medicina non è una scienza perfetta, ma la prevenzione è l'arma più potente che abbiamo per combattere le malattie'. Conclusione affidata alla ...

'Festa della donna in Salute' per studentesse La Sapienza : Roma, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una giornata dedicata alle studentesse e a tutte le donne dell'università La Sapienza di Roma, improntata sul benessere fisico e psicologico. E' la II edizione della "Festa della donna in salute", organizzata per l'8 marzo, dall'associazione studentesca 'Sapienza in

