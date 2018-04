Salah ha dimenticato la Roma | “Liverpool | la mia rivincita”

newsgo

: VERSO ROMA-LIVERPOOL|Salah avvisa la Roma

'Mi prendo la rivincita' - OnlineSportsRT : VERSO ROMA-LIVERPOOL|Salah avvisa la Roma

'Mi prendo la rivincita' -

(Di venerdì 20 aprile 2018)hala: “Liverpool, la mia rivincita” Martedì sera, all’Olimpico, si gioca l’andata della prima semifinale di Champions League. Tutto il mondo guarderà-Liverpool, la sfida che si può leggere anche come. L’egiziano sarà il grande ex, e a pochi giorni dalla sfida più attesa dell’anno il mancino più in forma d’Europa …