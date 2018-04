Sabine Devieilhe | ieri ho ascoltato l’usignolo che ha incantato Roma

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018)ha debuttatosera a, nella grande sala Santa Cecilia dell’Auditorium con tre arie da concerto di Wolfgang Amadeus Mozart – Vorrei spiegarvi, oh Dio!, Alcandro, lo confesso, Popoli di Tessaglia! – Io non chiedo, eterni Dei; celebri vette del virtuosismo vocale e suoi cavalli di battaglia – che ha anche inciso in uno splendido cd. Devo confessare di aver atteso con trepidazione di poter sentire dal vivo la cantante francese, perché in disco l’emozione era stata già notevolissima. L’impressione è stata quella di avere davanti un autentico talento interpretativo, una vera musicista, oltretutto dotata di mezzi naturali notevolissimi.(di primo acchito) sembra far parte di quella schiera di soprani che una volta avrebbero chiamato “usignoli“, ovvero voci di notevole estensione nel registro acuto e sovracuto ...