Russia 2018 | Nike celebra 20 anni Mercurial

Russia 2018 - Rosetti : “al Mondiale arbitri di qualità” : “L’unico criterio con cui sceglieremo chi andrà in Russia è la qualità”. Parola del responsabile italiano e responsabile per la Fifa per Russia 2018 del progetto VAR, Roberto Rosetti. “Molte nazioni vorrebbero introdurlo il Var ma serve un percorso lungo per preparare gli arbitri”. Come si portano alla pari degli altri gli arbitri che provengono da Federazioni dove non c’è il VAR? “Questo è il quinto ...

Panini va ai Mondiali con raccolta ‘2018 Fifa World Cup Russia’ : La Panini svela i prossimi Mondiali di calcio con la nuova raccolta ufficiale ‘2018 Fifa World Cup Russia’. A meno di due mesi dalla prima partita tra Russia e Arabia Saudita, che si svolgerà il 14 giugno a Mosca, l’azienda modenese lancia in Italia e in tutto il mondo la collezione ufficiale sul torneo. Questa nuova raccolta segue il successo della collezione di card ‘2018 Fifa World Cup Russia Adrenalyn XL’, in ...

Russia 2018 - i replay del Var verranno proiettati sui megaschermi degli stadi : ROMA - Grande novità per quanto concerne il Var nel Mondiale che è ormai alle porte. La Fifa ha deciso che le immagini con cui l'arbitro giudicherà gli episodi più controversi saranno a disposizione ...

La Panini va ai Mondiali con le figurine “2018 FIFA World Cup Russia” : ROMA – La Panini svela i prossimi Mondiali di calcio con la nuova raccolta ufficiale “2018 FIFA World Cup Russia”. A meno di due mesi dalla prima partita tra Russia e Arabia Saudita, che si svolgerà il 14 giugno a Mosca, l’azienda modenese lancia in Italia e in tutto il mondo la collezione ufficiale sul […]

La Russia potrebbe bloccare Facebook entro la fine del 2018 : La Russia già nel 2018 sarà in grado di bloccare Facebook, se non soddisferà i requisiti di legge per i database sul territorio della Federazione. Questa la minaccia del capo dell'autorità...

Mondiali : tutto il calendario di Russia 2018 : Mondiali: tutto il calendario di Russia 2018 Mondiali: tutto il calendario di Russia 2018 Continua a leggere

Russia 2018 - Ibrahimovic : “Ci sarò - senza di me non sarebbe un Mondiale” : Russia 2018, Ibrahimovic: “Ci sarò, senza di me non sarebbe un Mondiale” Ormai non ci sono più dubbi: ci sarà anche la stella di Zlatan Ibrahimovic ai Mondiali. L’annuncio l’ha dato proprio lo stesso attaccante svedese: “Sì, andrò in Russia. È l’unica cosa che posso dire”. Ibra, ora ai Los Angeles Galxy, è pronto a […]

Verso Russia 2018 - Ibrahimovic : 'Che Mondiale sarebbe senza di me?' : L'ex calciatore del Manchester United , intervenuto nel programma statunitense ABC, è certo della sua presenza in Russia tra meno di due mesi: ' Certo che vado alla Coppa del Mondo, ma questa è l'...

Russia 2018 - Rosetti : “al Mondiale arbitri di qualità” : “L’unico criterio con cui sceglieremo chi andrà in Russia è la qualità”. Parola del responsabile italiano e responsabile per la Fifa per Russia 2018 del progetto VAR, Roberto Rosetti. “Molte nazioni vorrebbero introdurlo il Var ma serve un percorso lungo per preparare gli arbitri”. Come si portano alla pari degli altri gli arbitri che provengono da Federazioni dove non c’è il VAR? “Questo è il quinto ...

Pulitzer 2018 - premiate le inchieste giornalistiche su molestie e Russiagate : Ma il quotidiano statunitense è stato premiato anche per aver rivelato al mondo che Roy Moore , candidato repubblicano per il Senato in Alabama, era stato accusato di aver molestato , quando aveva 30 ...

Premio Pulitzer all’insegna del Russiagate - caso Weinstein e #metoo : i vincitori del 2018 : Premio Pulitzer all’insegna del Russiagate, caso Weinstein e #metoo: i vincitori del 2018 Sono stati assegnati i premi Pulitzer del 2018, gli importanti premi americani per il giornalismo, la letteratura e la musica. Il New York Times e il New Yorker hanno vinto per le inchieste sul caso Harvey Weinstein. Il Washington Post e il […]

Premio Pulitzer all’insegna del Russiagate - caso Weinstein e #metoo : i vincitori del 2018 : Sono stati assegnati i premi Pulitzer del 2018, gli importanti premi americani per il giornalismo, la letteratura e la musica. Il New York Times e il New Yorker hanno vinto per le inchieste sul caso Harvey Weinstein. Il Washington Post e il New York Times per il Russiagate.Continua a leggere

I Pulitzer 2018 sfidano Trump - Wp e Nyt vincono con il Russiagate - : Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...

I Pulitzer 2018 sfidano Trump - Wp e Nyt vincono con il Russiagate - : Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...