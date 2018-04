optimaitalia

: Rumors su #Fortnite per Android: tempi di uscita e modelli compatibili per il download - OptiMagazine : Rumors su #Fortnite per Android: tempi di uscita e modelli compatibili per il download - Xiuder_ : FORTNITE ANDROID!!! DATA DI USCITA VICINA?? NEWS E RUMORS DA EPIC GAMES!!: -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Sta tenendo banco in queste settimane il caso relativo aper, dopo che qualche giorno fa su queste pagine vi ho invitato a fare attenzione ai falsi link alche in teoria dovrebbero anticipare la suain Italia. Come stanno le cose arrivati ad oggi 20 aprile? Quanto manca ancora e quali saranno gli smartphone? Premesso che ad oggi risposte ufficiali non ce ne sono, è possibile quantomeno fare un punto della situazione ed immergerci in qualche ipotesi.In questo senso trovo molto interessante quanto è stato riportato nel corso delle ultime ore dai colleghi di usgamer, i quali si sono concentrati fondamentalmente su due aspetti. Il primo riguarda ididiper, con appuntamento fissato con ogni probabilità entro due mesi. Certo, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo in questo particolare contesto, ma ...