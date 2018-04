Rossi | “Magari in futuro un confronto con Marquez”

motorinolimits

(Di venerdì 20 aprile 2018) Prima di scendere in pista per il terzo GP della stagione ad Austin, Valentinoha risposto alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa. La prova del COTA sarà impegnativa per il nove volte campione, anche a causa della domenica no di Termas de Rio Hondo e della caduta dopo il contatto … L'articolo: “Magari inuncon Marquez” sembra essere il primo su MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.