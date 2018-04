Ronzulli | Accordo centrodestra-M5S archiviato per sempre

blogo

(Di venerdì 20 aprile 2018) Non ci sarà nessun nuovo governo che preveda un’alleanza tra ile il Movimento 5 Stelle: lo dichiara senza mezzi termini la senatrice di Forza Italia, Licia. Ospite stamane della trasmissione Circo Massimo, su Radio Capital, la senatrice ha comunicato la rottura definitiva con Luigi Di Maio dopo quanto accaduto nella giornata di ieri: "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità".Ad un certo punto, dopo le consultazioni, sembrava infatti che il M5S avesse levato il veto nei confronti di Silvio Berlusconi per la formazione di un nuovo esecutivo, ma nel tardo pomeriggio il leader dei pentastellati ha confermato che l’unico interlocutore da loro riconosciuto sia Matteo Salvini. "L'apertura di Di Maio è durata meno di sette ore - ha proseguito- , sembrava ci fosse uno spiraglio per far ...