Romolo + Giuly La Guerra Mondiale Italiana | iniziate le riprese della comedy italiana di

(Di venerdì 20 aprile 2018) Inizieranno lunedì 23 aprile a Roma ledi. Launa nuova serie tvtutta, realizzata da Fox Networks Group Italiy, prodotta da Wildside con Zerosix Productions.La serie tv in 8 episodi da 30 minuti, andrà in onda in autunno su Fox (canale 112 di Sky), creata da Giulia Carrieri, Alessandro D'Ambrosi e Michele Bertini, quest'ultimo è anche l'autoreweb series da cuiè tratta vincitrice nel 2016 del Roma Web Fest (e che potete vedere in apertura).prosegui la letturaLaledi Fox pubblicato su TVBlog.it 20 aprile 2018 17:14.